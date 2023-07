Robo Opatovský (51) po vlne KRITIKY na svoju postavu: FOTO Začal na sebe makať!

Robo Opatovský v minulosti, ako sám priznal, čelil kritike ohľadne svojej postavy. Dookola stále počúval rovnaké vety, ktoré by nezvládol uniesť každý. Spevák si ich veľmi nepripúšťal k srdcu, aj keď ho tie slová nesmierne štvali. Vo svojich 50 rokoch však učinil rázne rozhodnutie!

„Aký si chudý! Čo nič neješ? Rob so sebou niečo, strácaš sa,” kritizovali ho ľudia na dennej báze. „Tieto vety som počúval stále, samozrejme, že ma to štvalo, ale na druhej strane ma to naštartovalo, aby som na sebe začal viac makať. Nikdy nie je neskoro, ani v 50-ke,” zveril sa na sociálnej sieti Instagram.

Galéria fotiek () Zdroj: Jan Zemiar

K tomu zverejnil aj fotografiu z kúpeľne. Spevák sa odfotil bez trička, aby fanúšikom ukázal svoju aktuálnu postavu. „Ako sa ti podarilo pribrať?” opýtala sa istá fanúšička. „Cvičenie a strava,” prezradil Robo.

Tak, ako pred časom počúval samú kritiku, dnes ho začali ľudia podporovať a chváliť. „Dobre to vyzerá a nikdy nie je neskoro,” či „Paráda, len tak ďalej,” zhodli sa ženy. Cesta za vytúženou postavou vie byť náročná a má aj svoje úskalia, ale nič nie je také ťažké, ako sa na prvý pohľad môže zdať, a preto sa netreba vzdávať za žiadnych okolností!