Robo Opatovský (Zdroj: Ján Zemiar)

ZÁSADNÉ pravidlo slovenského speváka: Tomuto hovorí počas Vianoc NIE! (Zdroj: Ján Zemiar)

Robo Opatovský prežíva sviatky pokoja a kľudu v kruhu svojich najbližších. Po tom, ako deň pred Vianocami ukončí mesačné vianočné turné, sa venuje už len rodine.

„Myslím si, že ako vo väčšine rodinách na Slovensku, tak samozrejme cez ten deň 24., pozeráme rozprávky s dcérou, ja kúrim v krbe, koštujem všetko čo sa dá, máme proste takú príjemnú dobrú atmosféru,“ prezradil v rozhovore pre Topky.sk.

Pri skvelej nálade si s rodinou púšťajú aj vianočné hity. Ak by si niekto myslel, že spevák prehráva svoje piesne, je na omyle. „Popri tom už programujem pesničky, ktoré zaznejú a v podstate svoje vlastné pesničky tam nepúšťam,“ priznal. A prečo?

(Zdroj: Lenka Filipeje)

„Tak už za ten mesiac mám odspievané všeličo, ale samozrejme, občas sa spieva. Najmä teda keď príde svokra, tak tá povie, že pustíme si Robove pesničky. No len tento rok to nebude, lebo svokra ide na Kubu. Takže tento rok asi bez mojich pesničiek na Vianoce,“ dodal na záver. To, ako to vyzerá u Opatovských na štedrovečernom stole, sa dozviete z videa vyššie.