Opatovského KOMPLIKÁCIE s vianočným hitom: Rozpočet za 10-TISÍC EUR… NEPÁČILO sa mi to!

Robo Opatovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Pomaly ale isto sa nám blížia tie najkrajšie sviatky v roku. A ako to už býva zvykom, spevák Robo Opatovský štartuje svoje vianočné turné. Tentokrát na svoj playlist zaradil aj pieseň V Bájnom Betlehéme, ktorou si pôvodne nebol istý. A dokonca ju chcel prestať spievať. Našťastie ho však jeho fanúšikovia presvedčili o opaku, čo nám spevák konkrétnejšie vysvetlil počas nášho rozhovoru.

„S kapelou sme sa dohodli, že to bude V Bájnom Betlehéme, ale nejak sme od toho neočakávali nejaký veľký úspech. Lebo predsa len, je to náročná pesnička, aj harmonicky, aj umelecký. Je to taký intímny text, môj vzťah k Bohu, Mesiáš, narodenie Mesiáša a proste biblická tematika, tak som si hovoril, že asi vyskúšam tú skladbu zaspievať a keď sa to náhodou nebude páčiť mojim fanúšikom, tak asi ju už nebudem spievať,“ zdôveril sa Robo pre Topky.sk a neskôr si zaspomínal kedy prišlo k tomu momentu.

„Stalo sa to v Bratislave na prvom koncerte, zaspieval som skladbu, ľudia sa postavili a tlieskali, také ako standing ovation, čo ma veľmi potešilo, ale nejak som si z toho nerobil nejakú veľkú slávu... Hovorím si, že asi mi to tak nejak vyšlo, asi som to dobre zaspieval. No a keď sa toto dialo na každom koncerte, tak som si uvedomil, že asi tá pesnička naozaj sa tým mojim fanúšikom a ľuďom, ktorí chodia na moje vianočné koncerty, páči,“ poznamenal umelec, a tak sa rozhodol, že si táto skladba zaslúži mať aj svoj videoklip. No jeho natáčanie a príprava sa skomplikovali, s čím ani samotný Robo nerátal, pretože...

„Ja som si najprv vymyslel, že budeme robiť s jednou nemeckou spoločnosťou, ktorá robí AI. A poslali mi nejaké návrhy a nepáčilo sa mi to. Tak som si teraz hovoril, že čo, ako vlastne ten koncept uchopiť? No a tak sme si povedali, že natočíme ešte zábery. Betlehém, Troch Kráľov, karavánu... A zrazu mi prišiel rozpočet, že za takéto natáčanie, to by boli desaťtisíce eur,“ priznal sa spevák. Ako sa s touto správou popasoval a ako nakoniec videoklip natočil, sa dozviete z rozhovoru vyššie.

