Ťažká choroba Milky Zimkovej (†71): Začalo to bolesťami brucha...

Herečka a autorka Milka Zimková zomrela 30. mája. Po jej smrti sa objavili správy, že bola onkologickou pacientkou a podstupovala chemoterapiu.

Samotná umelkyňa to nepriamo potvrdila v rozhovore pre Plus 7 dní, ktorý vznikol krátko pred jej smrťou, no zverejnený bol až teraz. „Ešte pred koronou som išla hrať do Spišskej. Pamätám si, že vo vlaku som zjedla trojuholník syra, kúsok chleba a banán. Keď som z neho vychádzala, zabolelo ma brucho,“ prezradila o počiatkoch zisťovania svojej diagnózy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

Hoci herečka podstúpila mnoho kontrolných vyšetrení, nič sa spočiatku nepreukázalo. „Krvné aj pečeňové testy výborné. Predpísali mi lieky a nejako to ustalo. Predminulý rok sa bolesti vrátili, tak mi jeden urológ hovorí, že ma pošle na magnetickú rezonanciu. A tam to našli...“ povedala. Pravdepodobne tým myslela nádor.

Choroba a náročná liečba ju pripravili o veľa síl. Pracovala však až do poslednej možnej chvíle, ešte koncom minulého roka stála na javisku. „Teraz by som už nevládala dýchať,” prezradila redaktorke. Napriek tomu verila, že bude lepšie. „Uvidím, čo bude, keď sa pozviecham,“ podotkla počas rozhovoru. Rovnako prejavila túžbu odohrať ďalšiu monodrámu, zatiaľ však nebola spokojná s tým, čo napísala...