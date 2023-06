Legendárna JADRANKA vyráža na TURNÉ: Fanúšikovia ju šokovali... SEX pri jej fotografii!

BRATISLAVA - Prvá slovenská speváčka balkánskych piesní Jadranka oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne. Práve v roku 1998 vstúpila po prvýkrát do nahrávacieho štúdia v Čachticiach a odvtedy zabáva nielen slovenské a české publikum. Aktuálne vyráža na turné po Slovensku, no a pri tejto príležitosti sme sa s jedinečnou umelkyňou pozhovárali... Aha, čo všetko nám prezradila!

Ako sme už spomínali, Jadranka sa hudbou živí už viac ako dve desaťročia. My sme sa jej preto pýtali, ako je možné, že jej hviezda ani po toľkých rokoch nevyhasla a fanúšikovia sa dopytujú po jej koncertoch. Odpoveď však vraj nepozná ani sama.

„Toto keby som ja vedela! Naozaj ďakujem mojim poslucháčom a divákom, pretože spevom sa práve vďaka nim živím už 25 rokov. Mám 13 vydaných CD, 7 výberoviek, takže repertoár mám veľký, viem sa prispôsobiť na akékoľvek akcie. Cestovala som po zahraničí aj doma a hoci má občas človek pocit, že už sa ľuďom zunuje, som veľmi vďačná, že stále chodia na koncerty a tešia sa,” povedala v rozhovore, keď navštívila našu redakciu.

Lístky na koncertné TURNÉ Jadranky si môžete kúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Temperamentná tmavovláska si však myslí, že ide aj o jej špecifický prístup a lásku k fanúšikom. „Nie je to len o tom – byť na javisku. Už pred desiatkami rokov som v Amerike videla, že mnohí umelci, herci aj speváci, zišli medzi ľudí a venovali sa im. Sú im k dispozícii. A to sa mi páči. Pretože my sme tu pre nich a sme tu práve vďaka nim. Takže ja sa s fanúšikmi po akciách rada stretávam. Fotíme sa a debatujeme. Rozprávajú mi rôzne príhody,” vysvetlila pre Topky.sk Jadranka.

Galéria fotiek (4) Jadranka

Zdroj: Ján Zemiar

So skalnými fanúšikmi, ktorí ju obdivujú už roky, si prežila aj nejednu kurióznu situáciu. A jedna pamätná bola aj celkom pikantná! „Minule mi jedna pani hovorila, že: Jadranka, my vás máme aj s manželom veľmi radi. My vás máme aj na nočnom stolíku! Hovorím jej, že: Preboha, na nočnom stolíku? Tam by mal mať manžel vás! A pani mi povedala, že: Nie, nie, to je v poriadku. My si vždy cez vás niečo prehodíme, keď sa ideme milovať,” prezradila nám so smiechom speváčka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Jadranka

A hoci musela byť poriadne šokovaná, osobné stretnutia so svojimi obdivovateľmi by nevymenila za nič na svete. „Je to milé. Pre mňa je to stretnutie naozaj osobné. O mne hovoria, že som taká familiárna a kontaktná. Ale pre mňa práve to je ten život,” hovorí Jadranka, ktorá už onedlho vyráža na koncertnú šnúru. Jej prvé vystúpenie si fanúšikovia môžu vychutnať už zajtra 2. júna v Žiline. Pokračovať potom bude v Trnave, Čadci a Nových Zámkoch.

„Teraz v júni chystáme pár vystúpení, robíme turné. A je to práve preto, že už je to 25 rokov, odkedy som prvýkrát vstúpila do nahrávacieho štúdia v Čachticiach. A je to skutočne slušná doba. Keď som nahrala prvú pesničku, vôbec som si nemyslela, že bude druhá, tretia. A už vôbec nie CD-čko,” hovorí Jadranka, ktorá vraj pôvodne po speváckej kariére vôbec netúžila, viac ju lákalo herectvo či moderovanie.

To sa však časom zmenilo a pre hudbu začala žiť. „Ale potom ma nadchlo, že som veľmi samostatná. Mám svoj tím. Všetko si vyberám ja. Čo chcem spievať, kedy budem spievať, kde chcem spievať. Mám voľnú ruku a veľmi sa to páči,” prezradila Jadranka v našom rozhovore, celý si ho budete môcť vypočuť už onedlho na Topky.sk.