Milka Zimková (†71) nebola jedinou voľbou režiséra: Najslávnejšiu úlohu takmer NEDOSTALA!

V roku 1982 vyšla na svetlo sveta československá komédia Pásla kone na betóne. Legendárnu hlavnú úlohu stvárnila herečka Milka Zimková, ktorá naposledy vydýchla včera v bratislavskej nemocnici. V kultovom filme si spolu s ňou zahrali napríklad aj Ľubomír Paulovič či už zosnulý Marián Geišberg.

Na scenári spolu s režisérom Štefanom Uherom pracovala aj Milka. Práve podľa knižnej predlohy, ktorú napísala, sa nakrútil spomínaný počin. No a podľa dostupných informácií bol ich vzťah ako také "talianske manželstvo". Keďže mali o filme rôznorodé predstavy, často sa hádali. Dokonca sa občas trieskalo aj dverami.

Herečka sa veľmi túžila ujať hlavnej postavy, no režisér mal celkom inú predstavu o stvárnení tejto roly. Okrem Milky boli na zozname aj herečky Libuše Geprtová, Soňa Valentová a Iva Janžurová. Zimková mu vraj povedala, že by si úlohu rada zahrala, ale ak o tom nie je na 100 percent presvedčený, nech ju teda neobsadzuje.

Bolo by jej to ľúto, aj by si poplakala, ale dôležitý bol pre ňu výsledok – aby bol film čo najlepšie prevedený. To, že ju nakoniec na úlohu Johany vybral, sa dozvedela iba 3 dni pred samotným natáčaním. Spomínaný počin sa dočkal aj pokračovania s názvom ... kone na betóne, kde sa taktiež ukázala, ale už po boku iných kolegov.