Dušan Cinkota spomína na Milku Zimkovú (†71): Takáto bola v skutočnosti… Nemala ľahký život!

Zosnulá herečka zomrela v podľa informácií RTVS 30. mája v nemocnici. Podľa týždenníka Život už dlhší čas bojovala s onkologickým ochorením a ešte nedávno vraj podstupovala chemoterapiu. Na ikonu slovenského divadla a filmu si po jej úmrtí zaspomínalo mnoho jej kolegov a spolupracovníkov, medzi nimi aj Dušan Cinkota. Toho sme oslovili s otázkou, ako si spomína nielen na Milku, ale aj na spoločné nakrúcanie filmu ... kone na betóne.

„Na Milku si spomínam veľmi pekne a s láskou. Od čias, kedy sme spolu točili pokračovanie Pásla kone na betóne, sme sa nezabúdali stretnúť. Sem-tam aj pri divadle. Videl som aj jej hry. Bola veľmi obdivuhodná, veľmi samostatná a veľmi hrdá. Čo bolo naozaj úžasné, pretože sa nebála celý čas hrať v nárečí a dokázala to presadiť do brandže – nielen do divadla, ale aj do filmov,” povedal pre Topky.sk herec.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Aj on vedel o tom, že život hereckej hviezdy nebol vždy práve prechádzkou ružovou záhradou. Ani to ju však nezlomilo. „Napriek tomu, že na mnohých Milka pôsobila smutno, bola veľmi veselý človek. Hoci, z jej rozprávania, nemala taký ľahký život. No obdivuhodne sa cez to všetko dostávala,” prezradil nám Dušan Cinkota, ktorý nám poskytol aj zopár pikošiek z nakrúcania filmu ... kone na betóne.

„Mal som sanitku 1203 a Stanko Párnický veľmi chcel, aby som s ňou vyletel zo zákruty. Nuž, ale s 1203-kou do kopca a ešte aj do zákruty skrátka nevyletíš. Meditovali sme tam, ako to natočiť, aby to aspoň na obraze vyzeralo, že tá sanitka išla rýchlo, hoci to nešlo. No a mali sme tam aj pôrod v sanitke, bolo tam teda prítomné malé bábätko,” opísal a dodal, že na dieťatko "odložené" v aute... akosi pozabudli. „Bolo to nadránom a čakali sme na východ slnka. A keďže sme čakali stále na nejaké obrázky oblakov, museli nám pripomenúť, že haló, máte tu bábätko. Ktoré tam len tak bolo, ledabolo zakryté perinkou,” zaspomínal si s úsmevom a zasmial sa aj na svojom vtedajšom kučeravom účese.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

Avšak, čo sa Milky týka, veľa vtipného toho počas nakrúcania pred kamerou nezažili. Dôvod je jednoduchý. Podľa jeho slov totiž bola obrovská profesionálka a chyby skrátka nerobila. „Najlepšie s Milkou boli pauzy. Pretože s ňou sa nakrúcalo veľmi rýchlo. Ona bola vždy tak stopercentne pripravená na tie zábery, že to bolo veľmi rýchlo hotové. Ale veľmi veselo sa s ňou trávili pauzy, obedy a cesty na nakrúcanie a domov,” vysvetlil nám herec.

Zosnulej slovenskej ikone na záver poslal niekoľko slov do hereckého neba. „Bola obrovskou divou slovenského divadla. A všetky jej zábery boli famózne. Bola vždy pripravená, stopercentná, s plným nasadením a neskutočnou energiou. Veľmi rád na ňu spomínam, mrzí ma, že odišla. Zároveň jej hviezda nepochybne obohatí herecké nebo. Ďakujem, že som s ňou mohol hrať a že som ju mohol poznať,” povedal pre Topky.sk Dušan Cinkota.