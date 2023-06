Toto bol manžel Milky Zimkovej (†71): Bývali spolu aj po ROZVODE!

BRATISLAVA - Herečka MIlka Zimková bola vo svojom živote vydatá len raz. No nevyšlo to... Priezvisko má práve po exmanželovi a dokonca spolu zostali bývať aj po rozvode!

Milka Zimková má svoje priezvisko po maliarovi Ondrejovi Zimkovi, ktorého spoznala vo vlaku ako 16-ročná. O 14 rokov starší výtvarník ju vtedy pustil k oknu so slovami: „Vy ste toho ešte veľa nevideli.”

Vyobliekanej Milke to nepadlo práve najlepšie. „Cítila som sa ako dáma a on mi vtom dá najavo, ako vidno, že asi prvý raz cestujem rýchlikom! Trošku sa ma to dotklo, ale moju dievčenskú urazenosť zlomil jeho šarm a vymenili sme si adresy,“ prezradila kedysi pre Šarm.

Nakoniec sa z nich stali manželia a do rodiny im časom pribudli dve deti – Ondrej a Milina. Lenže zväzok Milky a Ondreja skončil rozvodom. Herečka o ňom nikdy verejne nehovorila a na otázky kladené týmto smerom odpovedať nechcela.

Prezradila iba toľko, že aj po rozvode zostali bývať obaja v tom istom dome. „Bývame pod jednou strechou, ale sporák a kúpeľňu má každý svoju,“ uviedla. Žili spolu v nehnuteľnosti blízko Bratislavského hradu.

S iným mužom podľa všetkého žiadny vážnejší vzťah nenadviazala. „Dvadsaťpäť rokov žijem sama,“ vyhlásila v roku 2014.