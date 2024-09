KRST albumu Jadranky: Tá žena NESTARNE... Pozrite, aká bola ŠIK!

Krst albumu speváčky Jadranky. (Zdroj: Ján Zemiar)

Jadranka Handlovská vydala pre svojich poslucháčov album s názvom Žiť je nádherné. Speváčka ho samozrejme aj okrstila, a to presne včera poobede. Krst sa konal v jednej z novootvorených reštaurácii v Bratislave. No a pozvanie prijali mnohí známi hostia a Jandrankini dlhoroční priatelia. Nechýbala napríklad legendárna speváčka Maja Velšicová, politik Noro Meszároš či uznávaný lekár Juraj Štofko.

Za mikrofón sa postavil skúsený moderátor Patrik Herman, ktorý celú akciu moderoval. Nové CD-čko sa pokrstilo tak, ako sa patrí! Jadranka pre všetkých prítomných zaspievala pár svojich piesní. A keďže to bol jej deň, poriadne sa aj nahodila. Do spoločnosti prišla v červených šatách, topánky zladila do tej istej farby a outfit vyšperkovala doplnkami. Jadranke to svedčalo a pôsobila veľmi šik. Jediné, čo sa dá povedať, že tá žena vôbec nestarne! Presvedčte sa o tom sami. Všetky fotografie nájdete v galérii.

