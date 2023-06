Iskrenie medzi Zimkovou a Paulovičom: Svoj vzťah prehlbovali na hotelových izbách!

Pred pár dňami Slovensko prišlo o ďalšiu umeleckú dušu. V utorok 30. mája Milka Zimková (†71) podľahla vážnej chorobe a navždy opustila tento svet.

Jej smrť zasiahla aj Ľubomíra Pauloviča, ktorý bol jej spolužiakom a neskôr hereckým kolegom. „Dozvedel som sa to zo sociálnych sietí a cez jedného môjho kamaráta. Nemohol som tomu veriť a bol to pre mňa šok,“ povedal zronený Paulovič pre Topky.sk.

„Od filmovania Pásla kone na betóne a pokračovania Kone na betóne sme neboli nejako v kontakte. Tam sme pospomínali aj na školské časy a rozprávali sa o tom, aké to bolo kedysi a vymieňali sme si navzájom zážitky za ten čas, čo sme sa od školy nevideli. Je to už veľmi dávno a na natáčanie s ňou mám pekné spomienky,“ priblížil nám herec.

Okrem zmienených filmov sa spolu ocitli aj pri natáčaní historického československého seriálu s názvom Na baňu klopajú z roku 1981. A práve pri spomínaní na tento počin vyšlo najavo, že to medzi nimi naozaj iskrilo!

„Keď sme nakrúcali seriál na Baňu klopajú, tak jej manžela tam hral herec Július Vašek, taký starší pán a ja som tam hral takého mladého baníka, no a my sme tak po sebe pálili. Boli sme milenci a aj nás prichytil ten jej manžel. Tak ja som mal tento milenecký zážitok s ňou,“ prezradil umelec, no ako vyplýva z jeho ďalších slov, mali k sebe mimoriadne blízko aj mimo kamier.

Spýtali sme sa totiž, či sa mu páčila aj ako žena a či sa niekedy pokúšal získať si jej srdce. „No aj v súkromí som po nej pokukoval a páčila sa mi práve tým, že bola taká svojská, originálna a veľmi príjemná a mala aj taký zvláštny spôsob humoru,” povedal nám herec a potom prišlo naozajstné prekvapenie. „Aj keď som ju na rande nepozval, tak sme si to spoločne odbavili počas filmovačiek a v rámci nejakej pauzy. Aj keď sme mimo Bratislavy nakrúcali, tak sme nechodili domov a bývali sme v hoteloch a tam sme náš vzťah prehlbovali a trávili svoje súkromné a polopracovné chvíle,“ prezradil herec.

A niet sa čomu čudovať, veď Milka bola pôvabná a krásna žena, na ktorú herec spomína len v dobrom a má pre ňu krásny odkaz: „Keď už sa tak rozhodla, tak nech sa tam má dobre a nech sa o ňu starajú všetci anjeli, aby jej tam bolo dobre a aby na nás myslela a nezabudla, pretože my nezabudneme a dúfam, že sa tam za nás pánu bohu prihovára.“