Slovákovej NEVKUSNÉ VIDEO: UKÁZALA ovisnuté silikóny a… NEČUM!

Galéria fotiek (14) Nela Slováková

Zdroj: Instagram N.S.

CHORVÁTSKO - Kontroverzná víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (32) sa opäť ukázala nahá, a to bez akýchkoľvek zábran. No tentokrát to trochu prestrelila... Nie je to predsa len už nevkusné?