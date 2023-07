Partnerka slovenského hokejistu: Dieťa STÁLE nechce... On s tým v pohode nie je!

Česká podnikateľka Nela Slováková a slovenský hokejista Lukáš Kozák sú spolu už 5 rokov. Pri takomto čísle by každý očakával, že svoj vzťah posunú na vyššiu úroveň a založia si rodinu. Opak je však pravdou. Influencerka je spokojná so svojím životom tak, ako ho žije a svoju momentálnu situáciu neplánuje meniť.

Už dlhšie sa totiž netají tým, že deti nechce. „Asi som sebecká,” povedala dôvod, prečo sa tak rozhodla, v podcaste Devadesátky by 90s Kiddo. „Nikdy som nechcela. Nikdy. Za prvé – je to môj život. Niekto si napríklad povie, že: Áno, tá je hlúpa, údel je mať dieťa. Ale niekto chce a niekto nechce. Možno to budem niekedy ľutovať a možno ho budem mať,” vyjadrila sa. Sama si nevie predstaviť, že by mala dieťa v mladosti, keďže si vtedy chcela ešte užívať.

Moderátor sa jej následne opýtal, či to Lukáš cíti rovnako a potomkov tiež nechce. „Chce,” odpovedala rázne a on sa nestačil diviť. Tiež podotkol, že by v budúcnosti mohol u nich nastať kvôli tomu problém, ale to už Nela mlčala a nereagovala na to.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram NS

„Teraz mám 33 rokov, mám super naštartovanú kariéru, zarábam skvelé peniaze, môžem cestovať po svete. Áno, môžem s dieťaťom, ale je to proste iné, takže momentálne nie. Možno neskôr. Pre mňa je neskôr tak o 5 rokov, úplne, že najskôr. To budem mať 38. Je milión ľudí, ktorí mali prvé dieťa v 38,” vyhlásila a ako príklad uviedla Moniku Marešovú, manželku Leoša Mareša. „Za mňa to nie je nič zlé, mať dieťa v 40-ke,” dodala.

Galéria fotiek () Nela Slováková a Lukáš Kozák

Zdroj: Instagram N.S.

Ak by jej však nebolo dopriate mať vlastné dieťatko, má aj záložný plán. „Niekomu zachránim život, adoptujem si a postarám sa mu o lepší život,” prezradila s úsmevom. Moderátor však zostal v nemom úžase a opýtal sa jej, či je s týmto všetkým jej partner v pohode. „Nie,” odpovedala opäť odmerane. Nuž, uvidíme teda, ako to s týmto vzťahom dopadne...