Frajerka slovenského hokejistu ZNOVA na plastike PŔS: Teraz sú KRAJŠIE!

Vyhrala jojkársky Hotel Paradise, podstúpila plastiku pŕs, dala sa na podnikanie a pred 5 rokmi začala tvoriť pár so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom.

Nela Slováková je mimoriadne aktívna aj na sociálnych sieťach, kde propaguje najmä vlastné produkty. A telo bohyne! Ako vyšlo najavo, to v uplynulom čase opäť prešlo rukami plastického chirurga. „Áno, bola som druhý raz na plastike pŕs, nemám problém to priznať. Upravovalo sa, ale pôsobí to aktuálne väčšie,” vyjadrila sa k svojmu hrudníku pre Super.cz.

Na rozdiel od mnohých žien u blondínky nestáli za touto operáciou zdravotné problémy. „Dôvod bol estetický,” povedala na rovinu Nela.

Zákrok podstúpila Slováková na Slovensku. „Tie staré som mala už desať rokov. nebolo treba ich vymieňať, ale teraz sú oveľa krajšie,” vyhlásila hrdo.

