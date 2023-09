DRAMATICKÝ pôrod známej Slovenky: Personál zalarmoval POLÍCIU!

Zuzana Žilinčíková (Zdroj: Instagram ZŽ)

Zuzana Žilinčíková, známa z viacerých jojkárskych projektov, sa koncom augusta stala mamou. Porodila dcérku Auroru, ktorá vážila takmer 4 kilá.

(Zdroj: Instagram ZŽ)

Najnovšie Zuzana prezradila, že hoci spočiatku mala pocit, že pôrod je "brnkačka", neskôr ju bolesti vyviedli z omylu. „Musím povedať, že jeden pôrod mi asi stačil,” povedala svojim fanúšikom.

Okrem toho ale opísala aj dramatické okolnosti, za ktorých privádzala svoju princeznú na svet. „Ako sa tak prechádzam, užívam si tie posledné kontrakcie pred pôrodom, tak nastane odrazu výmena sestier a ja že fajn, hádam mi dajú nejakú lepšiu sestru, nie tú, čo mi rozpichala tie žily,” začala svoje rozprávanie.

Nová sestra však akosi nechodila a brunetka zachytila ohromný rozruch. „Ako tak čakám na tú svoju novú, nastal tam stres, chaos a panika, sestry začali behať a vyvolávať polícii. Zolík nakoniec zistil, že niekto im vykradol peňaženky, teda vykradol tašky a zobral odtiaľ všetky peňaženky. Blokovali si karty, volali rodičom, políciu, nahlasovali túto udalosť,” prezradila s tým, že v tomto zmätku zrazu začala podliehať jemnej panike.

(Zdroj: Instagram ZŽ)

„Medzitým sa rozprávali s tou novou zmenou a ja som vyplašene čakala na moju anestéziologičku. Zostala som pozerať, či je toto vôbec normálne, že si ma tam nikto nevšíma. Všetci riešia krádež, ja tam pomaly odpadávam, ale viac-menej z toho strachu, či ma stihne vôbec niekto odrodiť,” priznala svoje vtedajšie pocity a myšlienky.

Nakoniec našťastie všetko dobre dopadlo. „Napriek tomu, že ten môj pôrod začal komplikovanejšie – tá krádež, nevedela mi pichnúť kanylu, rozliata dezinfekcia, dopadlo to nad moje očakávania,” vydýchla si Žilinčíková.

Po tom, ako z nej opadol stres prvorodičky, nedokáže si Zuzana vysvetliť, ako môže v nemocnici dochádzať k takýmto nepríjemným udalostiam. „Môj deň D bol plný strachu, emócií, bolesti, radosti. Mrzí ma, že sa ľudia dokážu navzájom okrádať pri tak významných udalostiach, ako sú pôrody. Že to vôbec niekomu napadne vystriehnuť moment, keď sú sestry v plnom nasadení priniesť na svet nový život. Je to hnus! Dúfam, že to polícia doriešila a chytila zlodeja,” uzavrela túto tému.

Svoju dcérku zatiaľ jojkárska hviezdička verejnosti neukázala, ako ale informovala, nechala Auroru nafotiť a už čoskoro sa podelí o prvé zábery.

Zásnuby pri polárnej žiare - preto sa dcérka volá Aurora. (Zdroj: Instagram ZŽ)