Už ju neskrývajú: Toto je dcéra českého MILIONÁRA!

Obaja už majú deti z predchádzajúcich vzťahov, v apríli k nim pribudla spoločná dcérka. Malú Rozárku spočiatku známi rodičia verejnosti neukazovali. Agáta však avizovala, že príde čas, keď ju už skrývať nebude.

Približne pred týždňom s maličkou pózovali pre jeden z časopisov, ktorý Jaromír vlastní. Aj vtedy zverejnili len zábery, kde dcérke do tváre vidieť nebolo. Keďže sa už ale týždenník dostal k svojim čitateľom, odhalili tvár svojho pokladu aj na sociálnych sieťach.

Agáta najprv ukázala Rozárku cestou od lekára, kde bolo bábätko na povinnom vážení.

A potom na sociálnu sieť Instagram zavesila záber, kde už jej tretie dieťatko vidno naozaj naplno. Včera sa pochválila Rozárkou vo svojom náručí a dnes ešte pridala záber so šťastným oteckom.

„Zvládam to úplne v pohode, musím trinásťkrát zaklopať, pretože som poverčivá. Pri prvom dieťati som bola úplne vystresovaná, čo je asi každá matka, to je taký pokus - omyl, človek sa to iba učí. S tretím bábätkom je to ľahšie. Som síce unavené, to je jasné, to som tušila, že to tak bude, ale zatiaľ ma nič neprekvapilo,” opísala svoje aktuálne materstvo Agáta pre Sedmičku.