Prachařova EX 2 mesiace po pôrode: PRIZNALA zdravotné problémy… NEMÔŽE DOJČIŤ!

Kontroverzná modelka Agáta Hanychová pred 2 mesiacmi svojmu terajšiemu partnerovi, českému mediálnemu magnátovi Jaromírovi Soukupovi, priviedla na svet krásne dievčatko a stala sa tak trojnásobnou mamou. Z pôrodu sa celkom rýchlo spamätala a opäť sa naplno pustila aj do cvičenia a ďalších pracovných povinností.

No zdá sa, že práve stres, prepracovanosť a rýchle tempo Agáte spôsobili nečkané komplikácie. „Je to náročné,“ začala v úvode svojho vyznania Agáta a priznala, že si neuvedomila, že s ďalším členom domácnosti to nebude len tak prechádzka ružovou záhradou. „Som netušila, že to bude taká zmena z dvoch detí na tri,“ poznamenala.

Trojnásobná mama začala pociťovať únavu a vyčerpanosť, a tak vyhľadala odbornú pomoc. Zistilo sa, že okrem drobných vyrážok po celom tele, ktoré si všimla aj ona samotná, trpí istým ochorením.

„Je to tak náročné, že sa mi to podpísalo aj na mojom zdraví. Mám všade takú vyrážku, tak som s tým bola na kožnom a je to únavový syndróm a už nemám ani mlieko,“ prezradila o svojich zdravotných problémoch. Táto nepríjemná situáciu ju dosť zobrala, keďže svoje predchádzajúce deti Kryšpína a Miu dojčila oveľa dlhšie. No pri dcérke Rozárke sa jej to, žiaľ, už nepodarí.

„Pre každú matku je to stresujúce, každá matka je z toho hotová, takže aj ja, ale nemôžeme sa zabiť kvôli tomu, že nám došlo mlieko. Musíme s tým žiť ďalej,“ skonštatovala Agáta. Napriek týmto komplikáciám si mieni svoje materstvo užívať naplno a našťastie existujú plnohodnotné náhrady materského mlieka, ktoré modelka bude teraz naplno využívať. A už len stačí zvoľniť svoje pracovné tempo a dodržiavať pokojnejší režim.

Ochorenie, ktoré Agátu trápi, teda únavový syndróm, pacientom dokáže život poriadne znepríjemniť. Postihuje mnoho orgánov naraz a prejavuje sa ako psychickými, tak i neurologickými symptómami. Ide o celkovú stratu energie, častá je bolesť kĺbov a svalov, bolesti hlavy, zlý spánok, či problémy so sústredením. Všetko sú to varovné signály k tomu, aby človek spomalil.