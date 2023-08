Žiadny toaleťák, ani KÚRENIE! Svedectvo z TV Hanychovej muža: Strihači sa s ním SÚDIA kvôli výplatám!

Na partnera Agáta Hanychovej, Jaromíra Soukupa, sa valí špina. (Zdroj: Instagram A.H.)

Svedectvo priniesol portál eXtra.cz po tom, čo sa prevalilo, že sa podnikateľ Jaromír Soukup aktuálne súdi s približne tridsiatkou strihačov a podobných profesií, ktorým jeho spoločnosť dlží peniaze. Bývalá zamestnankyňa televízie Barrandov spomínanému portálu porozprávala viac.

„Strihačom, čo sú externí zamestnanci, Soukup neplatí nikdy. Nepoznám jedného strihača, ktorý by za celý čas fungovania TV Barrandov dostal zaplatené normálne alebo nedajboh ešte v termíne,“ vyjadrila sa istá Barbora Poláková, ktorá podľa svojich slov odišla z televízie na vlastnú žiadosť pred 3 mesiacmi, celkovo v nej však pracovala 3 roky.

Prostredie nazvala toxickým a nebyť covidu, vraj by tam tak dlho nevydržala. Soukup vraj nebol schopný zamestnancom zabezpečiť ani toaletný papier na záchod. „Nosili sme si ho z domu sami. Ľudia sú pre pána Soukupa absolútné onuce. Toaletný papier ale nie je jediná vec. Napríklad sa tam ani nekúrilo v žime. Nikto nevedel prečo. Bol december, ukrutná zima a na Barrandove nefungovalo kúrenie. Nakoniec to nadriadení bagatelizovali vtipmi, že si vezmeme viac svetrov a budeme behať okolo budovy,“ šokuje ďalšími slovami exzamestnankyňa.

O to viac v šoku boli pracovníci, keď do televízie prišla Soukupova nová priateľka Agáta Hanychová. „Keď prišla Agáta, dostala všetko svoje. Firma síce nemala na nič peniaze, ale pani Hanychová dostala auto, bodyguarda, ale aj maskérku, akú si povedala. On svoje osobné peniaze evidentne má a je možné, že ich aj rôzne prelieva medzi firmami,“ prekvapuje ďalej Poláková.

Soukup aktuálne čelí niekoľkým súdnym sporom ohľadom nevyplatených honorárov. Minulý týždeň jeden z bývalých spolupracovníkov vyhral nad firmou súd, ktorá mu teraz dlh bude musieť vyplatiť. Iný dokonca televíziu poslal do exekúcie.

(Zdroj: Tv Barrandov)