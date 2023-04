Plač Cimarrovej snúbenice v priamom prenose: Pravý dôvod jej sĺz vás prekvapí!

Tanečná šou Let's Dance, ako ju už dobre všetci poznáme, si zakaždým pre diváka pripraví niečo fenomenálne. Tentokrát sa produkcii podarilo do projektu zlanáriť celosvetovo známu hviezdu, a to kubánskeho herca Maria Cimarra. Ten je už dlhé roky prepojený aj so Slovenskom, keďže jeho partnerkou sa stala krásna Broňa Gregušová, známa zo súťaže Miss Slovensko.

Broňa a Mario zrejme ani len nepomysleli na to, že sa im v živote naskytne lákavá ponuka, akou bolo Let's Dance. Tým, že sa kubánsky herec nechal zlanáriť do takejto šou, mal možnosť utužiť vzťahy so svojou slovenskou rodinou, čo aj počas 6 týždňov naplno využíval.

Na parkete predvádzal výkony, ktoré ho posunuli až do šiesteho kola, v ktorom, bohužiaľ, vypadol. Ako sme v nedeľu mohli vidieť, jeho snúbenicu Broňu, to dosť rozcítilo. Všetci, ktorí tento záber v priamom prenose videli, by si pomysleli, že smúti kvôli jeho vypadnutiu. Avšak skrýva sa za tým čosi hlbšie!

Galéria fotiek (4) Broňa Gregušová a Mario Cimarro

Zdroj: Ján Zemiar

„Áno. Dosť ma to vzalo, ale aby sme uviedli veci na pravú mieru. Nevzalo by ma to až tak, i keď je jasné, že by mi to bolo veľmi ľúto, kebyže tu bývame. Áno, opustili sme úžasnú šou, Mario sa dostal pekne ďaleko a ja na neho nemôžem byť viac pyšnejšia. Ako fakt, klobúk dolu, ako sa zlepšoval z kola na kolo,” napísala hrdo na sociálnej sieti Instagram.

V nedeľu jej prišlo hlavne ľúto spoločných momentov s rodinou, ktorú čochvíľa bude musieť opustiť a vrátiť sa naspäť do Ameriky. „V mojej hlave išli totiž presne tie myšlienky, na ktoré sa predtým človek nepozerá, len chce, aby tie momenty trvali čo najdlhšie,” zverila sa.

Taktiež pre všetkých, ktorí si hovoria, že si to vybrala sama a nechcela tu žiť, má jasný odkaz! „Áno a ani tu nechcem žiť a nikdy som nemala problém odísť odtiaľto, jasné, že mi vždy bolo smutno, mám tu predsa všetkých. Ale. Teraz je to iné. Mám bábo,” dodala s pokorou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.G.

Písal sa rok 2019, keď Bronislava a Mario začali spolu randiť. Dovtedy bol Cimarro všetkým známy ako Juan zo seriálu Skrytá vášeň. Broňa sa kvôli láske odsťahovala za veľkú mláku. Síce tým obetovala svoj čas s rodinou, ale zrejme to stálo za to. Neskôr zaľúbenci povýšili svoj vzťah a zasnúbili sa.

Po troch rokoch oznámili svojim fanúšikom krásnu novinku. Dvojica sa na Instagrame podelila o zábery z ultrazvuku a hneď bolo všetkým jasné, že Broňa je v očakávaní. V auguste prišla na svet dcérka menom Briana. Novopečení rodičia sa mohli zo svojho prírastku len a len tešiť.