Markizácka nevesta VÝRAZNE schudla: V šou vážila 70 kilogramov a teraz... Wau!

BRATISLAVA - To je ale zmena! Katarína Talanová, známa zo šou Ruža pre nevestu, výrazne schudla. Zhodila prebytočné kilogramy a dnes je z nej úplne iná žena. Wau, to je postavička ako lusk!

Na obrazovkách televízie Markíza sa na začiatku marca začala vysielať romantická šou Ruža pre nevestu. Ženích Tomáš Tarr dostal možnosť vybrať si z 18 krásnych žien. Každá jedna bola niečím výnimočná a iná, a to ocenil aj samotný sympatický fešák. Krivky, väčšie poprsie či výrazné pery, aj tým sa vyznačujú mnohé z nich.

Momentálne ich o Tomášovo srdce bojuje už len 10. Medzi nimi sa nachádza aj speváčka Katarína Talanová. Aj keď je vo vile miestami nevýrazná, všetku pozornosť na seba strhla počas úlohy, v ktorej mali dievčatá stvárniť modelky. Svoju postavu predviedla v plavkách a následne aj v sexi overale. Vďaka svojmu vystupovaniu si od porotkýň vyslúžila korunku, titul Miss Ruža a tiež bielu ružu.

Tá znamenala, že má možnosť kedykoľvek a akejkoľvek svojej súperke prekaziť rande. Hneď to aj pri prvej príležitosti využila, ale, žiaľ, nevyšlo jej to podľa predstáv. Aj vďaka nevydarenému stretnutiu s Tomášom sa zapísala do pamäti divákov. Mnohým začala liezť na nervy tým, že sa nonstop označuje ako umelkyňa či speváčka a dookola používa metafory.

V celej šou síce pôsobila, akoby mala sebavedomia na rozdávanie, ale zjavne to tak nebolo. Vyzerá to tak, že Katka bola nespokojná so svojou postavou, a preto začala na sebe makať. Dnes sa úspešne hlási s tým, že prebytočné kilá sú fuč. „58 kg. V Ruži pre nevestu som mala 70 kg,” napísala hrdo a ukázala svoju tip-top postavičku. Wau! Čo hovoríte na takúto zmenu?