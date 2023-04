TOTO ešte Slovensko nezažilo: Bývalá Miss mieri po 8 rokoch na svetové finále... Vieme, čo je za tým!

Možno ani len ona sama nedúfala, že sa jej v živote naskytne ešte takáto príležitosť. Bývalá finalistka Miss Slovensko Simona Leskovská mieri na medzinárodnú súťaž s názvom Miss Supernational v Poľsku, kde bude bojovať za našu zem.

Písal sa rok 2015, keď Simona súťažila o korunku krásy a získala titul Miss Pierot za najkrajšie vlasy. A teraz dostala po 8 rokoch jedinečnú príležitosť, aby dokázala, že Slovenky patria medzi najkrajšie ženy sveta. Wau, tak toto ešte Slovensko nezažilo.

Topky.sk sa spojili s riaditeľom súťaže Miss Slovensko Michaelom Kováčikom, a ten nám prezradil, prečo vycestuje do Poľska práve ona.

„Vznikla taká nečakaná situácia, že na Miss Supernational sa odchádza dva dni po našom tohtoročnom finále Miss Slovensko, čiže 26. 6. a to znamená, že my by sme našu aktuálnu víťazku nestihli pripraviť, pretože tam sa natáčajú charitatívne videá, robia sa fotenia, pripravuje sa vlastne celý styling na ten mesiac, ktorý tam súťažiace strávia, takže z časových dôvodov by to nebolo možné,“ povedal nám Kováčik.

Zaujímalo nás samozrejme, čím ich zaujala Simona natoľko, že sa rozhodli práve pre ňu, keďže predsa len ubehlo dosť času odvtedy, čo súťažila v národnom finále. „Dlho sme rozmýšľali a hľadali, kto by tam mohol ísť. Keďže Sophia Hrivňáková ide na Miss World, tak to neprichádza do úvahy, Sylvia Šulíková už bola, Janka Vozárová takisto, a tak sme postupne vylúčili všetky možnosti,“ poznamenal Michael.

Tento rok sa tak trochu menil celkový koncept súťaže a nová Miss Slovensko sa hľadá s heslom, že nejde len o krásu. A to malo vplyv aj na tento výber. Simona totiž okrem krásy oplýva aj ďalšími výraznými plusmi, ktoré im zapadajú do celkového kontextu.

„Simona je úspešná influencerka, športová redaktorka a rovnako je stále aktívna v modelingu a bola našou súčasťou a prišla nám ako najlepšia možnosť, tak sme si zvolil ju,“ vysvetlil riaditeľ súťaže v našom rozhovore. A hoci brunetka bude zjavne vekovo staršia oproti konkurencii, má už profesijne čo-to za sebou a presne v tomto vidí veľký potenciál aj on sám.

„Tiež sme si povedali, že prečo neposunúť tie limity vyššie, keď aj my sme spravili zásadnú zmenu vo vekovej hranici a adeptky môžu mať až 26 rokov a na tejto medzinárodnej súťaži dokonca je to až do veku 32. Simona má teraz 31, takže všetko spĺňa,“ dodal Michael.

Aktuálne sa brunetka už v plnom nasadení pripravuje na svetové finále. Jedným z povinných bodov je vytvorenie charitatívneho projektu, na čom intenzívne pracuje a podľa všetkého bude spojený so športom, keďže bývalá misska ako športová redaktorka má k nemu veľmi blízko.

pripravuje sa samozrejme aj na fotenia a navštevuje kurzy angličtiny, aby sa medzi konkurenciou nestratila. Toho sa však riaditeľ súťaži neobáva, práve naopak. Vzhľadom k jej doterajším skúsenostiam si myslí, že Leskovská má veľkú šancu uspieť. A my jej samozrejme budeme držať palce.