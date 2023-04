Speváčka Katka si srdce markizáckeho ženícha NEZÍSKALA: Poslal ju domov… O hodinu si v bare našla NOVÉHO!

TURECKO - Vo včerajšej časti markizáckej Ruže pre nevestu skončila speváčka Katka Talánová (31). Hoci ženíchovi Tomášovi Tarrovi (29) zložila pieseň a netajila svoju náklonnosť k nemu, on jej city neopätoval a poslal ju domov. No ani mladá umelkyňa dlho nezaháľala. Hodinu po odmietnutí si v bare našla iného!

Katka Talánová v šou Ruža pre nevestu zaujala hneď v prvej časti, keď ženíchovi Tomášovi Tarrovi zaspievala pieseň, ktorú preňho zložila. A neskôr ju už spievala toľkokrát, že už mnohým začala liezť na nervy. Aj samotný Tomáš začal nadobúdať pocit, že sa blondínka do projektu prihlásila najmä preto, aby sa odprezentovala ako speváčka.

Možno aj to bol dôvod, prečo ju včera poslal domov. „Tomáš sa mi veľmi páčil, cítila som k nemu náklonnosť, je to naozaj úžasný muž. Myslela som, že uvidí vo mne to pekné, čo mám naozaj v srdci. To, aké dievčatá tam ostali, to sa ešte vykreslí, ale ja mu veľmi prajem, aby naozaj zvíťazila láska,“ povedala Katarína, keď vilu lásky opúšťala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

No na Tomáša sa jej podarilo zabudnúť naozaj bleskovou rýchlosťou. Ako informovala pluska.sk už o hodinu si našla v bare novú lásku. Je totiž známe, že dievčatá po vypadnutí nejdú hneď na letisko a domov, ale istý čas strávia v hoteli. No hneď prvý "voľný" večer Katka využila na zábavu. Zašla si vraj do tureckého karaoke baru, kde rovno zbalila neznámeho muža.

„Tam si navzájom padla do oka s jedným Rakúšanom. Dievčatám dokonca hodinu po vypadnutí napísala, že už má novú lásku. Za dotyčným pánkom bola už aj v Rakúsku. Dlho im to však nevydržalo. Takže na toho pravého stále čaká,“ prezradil dobre informovaný zdroj.