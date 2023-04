Legendárny ROCK POD KAMEŇOM oslávi 20. výročie: POSLEDNÁ ŠANCA kúpiť si vstupenky LACNEJŠIE!

SNINA - Fanúšikovia kvalitnej rockovej muziky a festivalov netrpezlivo odrátavajú posledné mesiace, kedy to príde. Už v júli sa totiž vracia jedna TOP hudobných udalostí roka. Reč je o festivale Rock pod kameňom, ktorý oslávi svoje 20. výročie. Bude to skutočne veľkolepé a DNES máte poslednú možnosť zakúpiť si lístky v pôvodnej cene!

Lístky na akciu Rock pod kameňom si môžete kúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk. Už zajtra bude ich cena ZVÝŠENÁ, a tak rozhodne dlho nepremýšľajte a využite poslednú možnosť, ako si užiť jednu z najvychytenejších rockových udalostí a nejaké to euro ušetriť. No a ak by ste náhodou stále váhali, prečítajte si, čo vás na tohtoročnom ROCKU POD KAMEŇOM čaká!

Legendárny festival ROCK POD KAMEŇOM sa vracia už po dvadsiatykrát! Leto je takmer tu a s ním prichádza obdobie oddychu a zábavy. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí si užívajú letné hudobné festivaly a podujatia, tak toto je pre vás skutočná lahôdka. ROCK POD KAMEŇOM sa totiž po ročnej pauze vracia domov do Sniny! Festival vás zavedie do nádherného prostredia Sninských rybníkov, kde vám ponúkne trojdňový mix skvelej hudby a energie.

Budete mať možnosť zažiť nezabudnuteľné rockové zážitky! Nenechajte si ujsť túto príležitosť a označte si v kalendári termín od 20. do 22. júla 2023. Pridajte sa k nám a stretnite sa s hudobnou komunitou, vychutnajte si skvelú atmosféru a zažite nezabudnuteľný letný festival. Toto je príležitosť, ktorú by ste nemali premeškať! A čo môžete očakávať od tohto ročníka?

Program festivalu vám ponúka všetko, čo si len dokážete predstaviť! Od klasického rocku po metalové hity, od domácich hviezd až po svetoznáme kapely - ROCK POD KAMEŇOM vám prináša žánrovú pestrosť, ktorú si zamilujú všetci fanúšikovia skvelej hudby. Tak neváhajte a pridajte sa k nám na nezabudnuteľné trojdňové dobrodružstvo! Jedným z headlinerov tohtoročného festivalu je KREATOR - nemecká thrash metalová legenda, ktorá už viac ako 30 rokov oslavuje úspechy na celom svete. Ich vystúpenia sú nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých fanúšikov metalovej hudby, a preto sa nechajte naživo unášať ich rýchlou a energickou muzikou až do morku kostí.

Tešiť sa môžete aj na PAIN - švédsky industrial metalový projekt založený Peterom Tägtgrenom, ktorý patrí medzi najvýraznejšie predstaviteľov industrial metalu a elektronické hudby. Ich jedinečný mix metalu, elektroniky a rocku je plný silného náboja a originality. Ich vystúpenia sú plné zaujímavých vizuálov a svetelných efektov. Ďalším zvučným menom na festivale je DANIEL LANDA - jeden z najvýraznejších českých rockových interpretov, ktorý svojou energickou hudbou, silnými textami a skvelými vystúpeniami zaručene uchváti každého diváka. V rámci vystúpení sa môžete tešiť aj na zaujímavý hudobný projekt z Poľska ME AND THAT MAN, ktorého zakladateľom je známy spevák Nergal známy z black metalovej skupiny Behemoth.

Okrem toho sa na pódiu predstaví aj český spevák TOMÁŠ KLUS, ktorý svojimi pesničkami dostane každého pod pódiom. Slovenskú rockovú skupinu HORKÝŽE SLÍŽE netreba fanúšikom veľmi predstavovať. Ich energické vystúpenie zaručene spríjemní každému festivalový zážitok. Na festivalovom pódiu predvedú svoju aj ďalší účinkujúci, ako napríklad: Cocotte Minute, John Wolfhooker, Alkehol, Torr, Iné kafe, The Now, Checkpoint, Lera, Mofokiller, Yersbelow a Breaking the Tarot, ... , ktorí určite dostanú publikum na nohy a vytvoria skvelú atmosféru, na ktorú tak ľahko nikto nezabudne. Ale nie len to, čo počujete na pódiu, je dôležité. Veľkým plusom tohto festivalu je aj jeho miesto konania - nádherné prostredie Sninských rybníkov. Toto miesto je ako stvorené na dokonalú rockovú dovolenku.

Festival v nádhernom prostredí Sninských rybníkov je skutočným zážitkom aj pre tých, ktorí hľadajú oddych a relax. Počas hudobných prestávok si môžete užiť osviežujúce kúpanie v biokúpalisku alebo prechádzku v okolí, kde si budete môcť vychutnať krásy okolitej prírody. A ak sa rozhodnete pre prespanie na mieste, môžete si vybrať medzi hotelom, chatou, autocampingom alebo stanovým mestečkom. V areáli festivalu je množstvo stromov, ktoré vám poskytnú príjemný chládok v horúcich letných dňoch. Čo sa týka stravovania, nebojte sa hladu a smädu. V areáli festivalu nájdete množstvo stánkov s chutným jedlom a osviežujúcimi nápojmi. Krátko a jasne, festival ROCK POD KAMEŇOM je jedným z najlepších letných podujatí na Slovensku. Príďte si užiť skvelú hudbu, zábavu a nezabudnuteľné letné zážitky v jednom z najkrajších kútov Slovenska. Neváhajte s nákupom vstupeniek, ktoré si môžete zakúpiť do 2. apríla za zvýhodnenú cenu v sieti Predpredaj.sk!

