Legendárny Čech mieri na Slovensko: Tento rok chystá len JEDINÝ koncert... Na festivale Rock pod kameňom!

Od 19. do 22. júla sa Sninské rybníky premenia už po dvadsiaty krát na hudobný raj, kde sa tohto roku na dvoch pódiách predstaví 35 interpretov, ktorí premenia tieto dni na nezabudnuteľnú hudobnú púť. Podľa fanúšikov na sociálnych sieťach bude tohtoročný ročník najsilnejší a najväčší v histórii.

ROCK POD KAMEŇOM ponúka výnimočnú príležitosť pre všetkých slovenských fanúšikov rocku. Tento rok, v rámci jeho programu, bude jednou z hlavných hviezd DANIEL LANDA. Tento charizmatický český rocker, ktorého popularita siaha ďaleko za hranice jeho domoviny, si získal fanúšikov svojím nezameniteľným hlasom a energickými vystúpeniami. Landa sa predstaví na slovenskej pôde práve v rámci ROCK POD KAMEŇOM, čo bude jeho jediný koncert v tomto roku na Slovensku. To ho robí ešte cennejším, pretože je to jedinečná príležitosť vidieť tohto umelca naživo na Slovensku po dlhšom čase. Neváhajte a príďte sa naživo vychutnať rockové tóny Daniela Landu na festivale ROCK POD KAMEŇOM.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Návštevníci sa môžu tešiť aj na KREATOR, legendárnu trash metalovú kapelu z Nemecka, ktorá je uznávaná ako jedna z najvplyvnejších kapiel v histórii žánru. Svojim výkonom na hlavné pódium prinesú jedinečnú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. V rámci festivalu sa predstaví aj Nergal, frontman poľskej black/death metalovej kapely Behemoth, so svojím vedľajším projektom ME AND THAT MAN. Ich koncerty sú známe svojou nabitou energiou, ktorá vytvára jedinečné spojenie medzi kapelou a jej fanúšikmi - skúsenosť, ktorá musí byť zažitá na vlastnej koži. Peter Tägtgren, hudobný génius a frontman kapiel ako Hypocrisy a Lindemann, sa predstaví so svojou švédskou kapelou PAIN. S ich unikátnou šou nenechá divákov sedieť na mieste.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

O dobrú náladu sa na hlavnom pódiu postarajú aj TOMÁŠ KLUS, HORKÝŽE SLÍŽE, INEKAFE, ALKEHOL, COCOTTE MINUTE, KARPINA, Törr a mnoho ďalších. ROCK POD KAMEŇOM je nielen o rockovej a metalovej hudbe, ale aj o objavovaní a oslavovaní bohatstva našej kultúry. Posledný festivalový deň bude zasvätený mestu Snina. FILIP JANČÍK vás svojimi husľami zavedie na exkurziu do sveta, kde sa stretávajú tradičné a moderné tóny. Jubilejný ročník prinesie aj v novinku v podobe druhého pódia, kde je pre všetkých pripravený zaujímavý program. Ak hľadáte niečo nové a vzrušujúce, B pódium je pre vás tým pravým miestom.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Organizátori mysleli aj na najmladších návštevníkov. Špeciálne pre nich je pripravený pestrý sobotňajší program na druhom pódiu, ktorý prebieha v sobotu od 13.00 do 17.00 hodiny. Tento program ponúka rozmanité aktivity nielen na pódiu, ale aj v jeho okolí. Najmenší sa môžu tešiť na vystúpenie milovaného Uja Ľuba, ktorý pre nich pripravil svoju populárnu detskú party a minidisco. Ale zábava nekončí len na pódiu - pre najmladších je pripravená celá škála atrakcií ako napríklad maskoti, skákacie hrady, zábavné hry, rôzne súťaže, drevené puzzle, maľovanie na tvár a mnohé ďalšie aktivity. Tieto festivalové zážitky pre deti sú navrhnuté tak, aby podporovali ich kreativitu a zároveň prinášali veľa zábavy.

Galéria fotiek () Zdroj: Rock pod kameňom

Pripojte sa k nám na oslavu dvadsiateho ročníka festivalu ROCK POD KAMEŇOM v malebnom prostredí Sniny! Vstúpte do neopakovateľného sveta hudobnej extázy, kde vám budú servírované vrcholné rockové a metalové melódie.