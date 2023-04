VZŤAH zosnulého Párnického (†77) so Zdenou Studenkovou: ROZVOD kvôli mladšiemu… Mala pocit, že STARNE!

Do umeleckého neba pribudla ďalšia významná osobnosť. Vo veku 77 rokov navždy z tohto sveta odišiel legendárny režisér Stanislav Párnický (†77). Informáciu o jeho smrti pre RTVS potvrdila jeho dcéra Lucia Párnická.

Galéria fotiek (12) Zdroj: SITA

Režisér však mal ešte jednu dcéru, a to so slovenskou herečkou Zdenou Studenkovou, s ktorou kedysi bol v manželskom zväzku. Ich vzťah začal na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia sa začal ich vzťah.

V roku 1982 do ich života pribudla spoločná dcérka. Herečka porodila dievčatko, ktoré dostalo meno Simona. No ani tá ich zväzok neudržala a herečka Zdena Studenková sa s režisérom rozišla, pretože jej čosi chýbalo. Zdá sa, že zásadným problémom bol práve vek.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Bontonfilm

„Režisér Stano Párnický je slušný, vzdelaný a múdry človek. Žiadne veľké vzrušenie v živote, ale veľmi veľa som sa od neho naučila. Ale zrazu som prišla na to, že potrebujem citovo investovať do niečoho iného,” prezradila Zdena kedysi pre iDnes.cz. Hereckú divu manželstvo s o 9 rokov starším mužom teda dostatočne nenapĺňalo. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu,” vyjadrila sa zas pre český Týden.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Jan Zemiar

A tak sa v tej dobe počas skúšania muzikálu Pokrvní bratia zaľúbila do o 17 rokov mladšieho muža. Je ním práve jej terajší partner a dirigent Branislav Kostka. Na svojho exmanžela ale spomína s láskou.

Česť jeho pamiatke.