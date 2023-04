Slovenská speváčka šokuje priznaním: Má 40 rôznych identít… TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Mladá slovenská speváčka Simona Hegerová (26) alias Sima bezpochyby patrí medzi najhranejšie interpretky a veľa jej fanúšikov, a to najmä dievčat, sa chce na ňu podobať. Svoj imidž mení jedna radosť. Ak si však myslíte, že ide len o šou, tak ste na omyle. Vieme, čo je za tým.

Takto pred týždňom slovenská raperka, všetkým známa ako Sima, v Bratislave vypredala svoj záverečný koncert v rámci turné s názvom Masterpiece, ako sme vás už informovali. Jedinečnú atmosféru sme si nenechali ujsť ani my a okrem burácajúceho davu fanúšikov, ktorí si spolu s ňou spievali jej hity, boli sme svedkami aj niekoľkých jej prevlekov, ktoré počas koncertu vystriedala.

O celkový imidž sa jej stará nádejný módny dizajnér Lukáš Krnáč, s ktorým rieši jednotlivé looky a ako nám aj on sám prezradil, vôbec to nie je jednoduché a vyžaduje si to zdĺhavý proces príprav.

Nás však zaujímalo, prečo Simona prechádza takými častými zmenami svojej vizáže a jej odpoveď bola priam zarážajúca. Tu zďaleka nejde len o šou, ako sa na prvý pohľad môže zdať. „Ja mám totižto takú deformáciu,“ zaskočila nás Sima hneď na úvod nášho rozhovoru.

„Mňa všetko začne nudiť akoby časom a stáva sa mi to často a veľmi rýchlo. To znamená, že ja keď si prefarbím vlasy a mám ich dúhové, tak mňa to baví 2 týždne a potom potrebujem zmenu a už chcem niečo nové,“ priznala Sima pre Topky.sk.

„Farbím si vlasy neustále, dávam si robiť všelijaké copíky, účesy a už keď ani to mi nestačí a nestíham, tak si dávam parochne. Mám doma vyše 40 mojich identít, takže mám naozaj veľkú zásobu toho, čo môžem striedať a tak som si to nejako zariadila, aby som sa mohla meniť zo dňa na deň aj niekoľkokrát,“ poznamenala Sima.

Do istej miery by sa to mohlo zdať aj ako určitý druh obsesie, ba priam až choroby, ale speváčka má všetko pod kontrolou a častá zmena je jej neodmysliteľnou súčasťou. A koniec koncov aj tým, vďaka čomu je iná ako ostatní.