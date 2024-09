BIZARNÁ nehoda slovenskej speváčky: Počas koncertu skončila v rukách záchranárov!

Sima skončila v rukách záchranárov (Zdroj: Instagram S.)

TERCHOVÁ - Nedávno sme vás na Topkách informovali, že spevák Miro Jaroš skončil na pohotovosti. Počas koncertu sa mu dostali do oka úlomky, ktoré mu narobili problémy. No a speváčke Sime sa tiež stala počas vystúpenia nehoda.

Slovenská speváčka Sima je obľúbená hlavne u mladšej generácie. Celé leto má nabité koncertami po rôznych zákutiach Slovenska. Jej vystúpenia sú nezabudnuteľné, preto niet divu, že sú vždy vypredané. Uplynulý víkend vystupovala v Terchovej, no a dozaista nerátala s tým, že sa jej stane bizarná nehoda a skončí v rukách záchranárov.

„Dnes som potrebovala zachrániť ja. Počas šou sa mi zlomil v uchu inear (slúchatko) a časť z neho mi ostala v uchu a nešla mi vybrať," opísala. No a už len pri takej predstave prejde mráz po chrbte. „Ďakujem týmto dvom záchranárom-šikovníkom, že mi to vybrali a nemusela som s tým ísť na pohotovosť. Ešte to by mi chýbalo," dodala. Hneď ako jej to vybrali, bolo všetko v poriadku a na druhý deň už vystupovala znova v plnej sile.

