Mladá speváčka šokuje slovami: Ešte toto si chce splniť a… Potom môže ZOMRIEŤ!

Cez víkend si fanúšikovia slovenskej raperky Simy prišli na svoje. V jednom z bratislavských podnikov sa totiž konal záverečný koncert jej turné s názvom Masterpiece. Ten sa jej podarilo vypredať do posledného miesta a spolu s ňou si jej piesne spievalo 2000 ľudí rôznych vekových kategórií.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram S.H.

Na koncerte sme nechýbali ani my, a tak nás okrem iného zaujímalo, čo na to hovorí ona samotná a po čom tak najviac túži. „Keď som sa dozvedela, že ideme vypredať tento priestor, tak som si povedala, že fúha, nie je to sranda, pretože to má dosť veľkú kapacitu a sama som tomu na začiatku neverila, ale hovorím si, tak toto keď dáme, to bude extrém,“ začala rozhovor Sima plná eufórie.

A veru sa jej to aj splnilo. No s jej ďalším želaním nás odrovnala, práve v kontexte so smrťou. „U nás pre každého interpreta je taký ten strop vypredať niečo fakt, že obrovské. A povedala som si, že nechcem zomrieť dovtedy, kým nevypredám O2 Arénu v Prahe,“ prezradila nám speváčka. „Dovtedy tu budem otravovať na tomto svete, kým sa mi to raz nepodarí a dúfam, že to tak bude. Kedy, to zatiaľ neviem,“ dodala s humorom Sima.

Tak pevne veríme, že sa jej podarí dosiahnuť aj túto métu, pretože rozhodne na to má celkom sľubne našliapnuté o čom svedčia aj státisíce fanúšikov, ktorí ju doslova žerú a viacerí z nich sa snažia aj na ňu podobať.