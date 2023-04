Známa Slovenka z Let’s Dance sa ukázala BEZ MEJKAPU: Aha, takto vyzerá bez úprav!

BRATISLAVA - Stylistku Mirku Dobiš začala široká verejnosť registrovať aj vďaka markizáckemu projektu Let's Dance. Aj keď nie je na parkete, so svojimi bohatými skúsenosťami radí súťažiacim a stará sa do určitej miery aj o ich vzhľad a styling. No takto ste ju určite ešte nevideli...

Vždy chodí dokonale upravená, na verejnosti pôsobí distingvovane, zakaždým je od hlavy po päty zladená do najmenšieho detailu a azda ťažko by ste jej vytkli nejakú chybičku krásy. Niet sa ani čomu čudovať, keďže je to jej povolanie.

Mirka Dobiš ako stylistka si naozaj na svojom zovňajšku a celkovom looku dáva záležať. A dokonca, ako sme už spomínali, radí aj súťažiacim z markizáckeho Let's Dance a je tak neodmysliteľnou súčasťou tejto šou, aj keď ju na obrazovkách nevidno.

Ako každú nedeľu, aj v tú uplynulú sa chystala na spomínaný projekt a pritom sa ukázala svojim priaznivcom úplne bez úprav a bez akéhokoľvek mejkapu.

Mirka Dobiš sa ukázala bez mejkapu

Instagram M.D.

Stylistka na sociálnej sieti Instagram spravila pre svojich fanúšikov ukážku transformácie svojho zovňajšku. Odhalila sa predtým, ako bola nalíčená a potom ukázala, aký výsledok dosiahla vďaka šminkám. No ani by sme sa nečudovali, keby viacerým vyrazila dych. Ten rozdiel je až neskutočný.

Mirka Dobiš

Instagram M.D.

Ak by ste čakali, že za týmto všetkým stojí niekoľko ďalších profesionálov, ako v prípade mnohých známych tvárí, tak ste na omyle. „Inak, mejkap a vlasy sa pýtate, tak opäť sama som si robila a trvalo mi to necelú hodinu,“ prezradila Mirka. Wau, tak tá by sa isto uživila aj ako vizážistka. Naozaj skvele odvedená práca a ako vždy bola na červenom koberci neprehliadnuteľná.