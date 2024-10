Slovenskej speváčke vrazili DÝKU do chrbta: ZRADA, akú nečakala!

Sima (Zdroj: Ján Zemiar)

Sima je úspešnou slovenskou speváčkou. Na konte má 6 albumov a množstvo piesní. K nim samozrejme patrí aj videoklip. Umelkyňa vždy prinesie na scénu niečo naozaj výnimočné. Aktuálne tvorí novú hudbu, no stalo sa jej niečo, čo by jej nenapadlo ani v tom najhoršom sne. „Celkovo teraz nemám najšťastnejšie obdobie, ale chcela som vám dať novú hudbu," začala v úvode. „Natočili sme klip, kde bolo viackrát opakované, že videá a fotky z natáčania poprosím nerozširovať a pridávať až keď bude klip vonku," pokračovala.

„Samozrejme to niekto, a ja viem kto, vôbec nerešpektoval a dostalo sa ku mne video, ktoré obieha vaše directy. "Ďakujem", že sa nikomu nedá veriť a keď sa niečo povie, tak sa to nedodrží. Celý song, celá scéna, pointa koluje v správach a ja mám pocit, že už aj keby to vyjde von, tak vás to nemá ako prekvapiť. Po takýchto veciach ma prechádza chuť tvoriť niečo... mám chuť sa zakotúlať do paplónu a zobudiť sa o rok. To už je aký fór, že vás pichne do chrbta ešte aj vlastný fanúšik... Díky, dúfam že ti to stálo za to," odkázala na záver.