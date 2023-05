VULGÁRNY mladík prerušil koncert slovenskej speváčky: Tá mu pred všetkými naložila… VYPADNI!

Rovnako ako Bratislava, tak aj neďaleké Brno minulý víkend oslavovalo príchod teplejších dní. Pod holým nebom si ľudia vychutnali množstvo koncertov úspešných spevákov. Bratislavský majáles otvárali skupiny, ako sú Hex či Para. A k našim českým susedom zavítala napríklad aj slovenská speváčka Sima, ktorej hudbu milujú naozaj všetci.

Až na zopár výnimiek... Počas toho, ako Simona Hegerová s radosťou spievala svoje najväčšie hity fanúšikom, ktorí ju podporovali spod pódia, z ničoho nič povedala STOP a hudba prestala hrať. Nikto najprv nechápal, čo sa deje. No potom to už bolo každému jasné.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram S.H.

Nepríjemná vec, ktorá sa udiala, speváčku nevyviedla z miery. Zachovala si chladnú hlavu a tento problém vyriešila jednoducho po svojom. „Čo si mi ukazoval, bráško?“ opýtala sa ironicky istého mladíka. „Čo si ukazoval? Fuckera! (vztýčený prostredník, pozn.red.). Tak sa zober a postav sa dozadu a keď pôjde tvoj interpret vystupovať, tak môžeš ísť dopredu,“ nebabrala sa s ním.

Vyzerá to tak, že speváčka nestrpí akékoľvek urážky a vie si urobiť poriadok aj na koncerte. No zrejme ju tínedžer neuposlúchol na prvýkrát. „Ja to myslím smrteľne vážne. Nebudem tu pozerať ja na tvoj ksicht,“ pokračovala rázne. Z davu sa odrazu začalo ozývať veľavravné VYPADNI a až potom dotyčný zmizol preč z jej očí. Sima následne pekne poďakovala a v speve pokračovala ďalej. Čo si o tom myslíte?