OBROVSKÉ ODHALENIE Dušana Cinkotu: Mal krásny vzťah s mužom... Ľúbil som ho!

BRATISLAVA - To je ale šok! V poslednej časti obľúbenej relácie K-Fun herec Dušan Cinkota (51) o sebe prezradil naozaj pikantné veci. Jednou z nich bolo aj to, že v minulosti stretol muža (66), s ktorým to v jeden okamih neostalo len čisto v kamarátskom duchu.

Herec Dušan Cinkota prijal pozvanie do eroticko-zábavnej relácie K-Fun, ktorú moderujú Mário Gotti a Alexander Štrba alias Doc Hormón a Inžinier Vagimír. Tí každú stredu v štúdiu Rádia Viva spovedajú známych celebritných hostí. Tí pikantnosťami zo svojho života vôbec nešetria!

No a ani pri Dušanovi Cinkotovi v živom vysielaní nebola nuda. Okrem toho, že otvorene opísal detaily zo svojho sexuálneho života, prekvapil informáciou zo svojej minulosti. Presnejšie ide o jeho krásny vzťah s mužom, vďaka ktorému mal možnosť zistiť, že je naozaj heterosexuál.

Keďže Cinky je známy tým, že rád skúša niečo nové, moderátori boli zvedaví, či mal niekedy sex aj s mužom. „Vieš čo, skoro, dá sa povedať. Kedysi som mal krásny vzťah s Liborom Vaculíkom, ale zistil som, že som heterosexuál. Bola fajka, do zadku mi to nestrčil, ani ja teda. Boli sme hlavne zhúlení, takže tie zábrany tam padali,“ zneli jeho prvotné slová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Libor Vaculík je český tanečník, choreograf a režisér, ktorému už v mladosti učaroval svet baletu. Vyzerá to tak, že práve umenie spojilo týchto dvoch pánov dokopy. Vybudovali si medzi sebou úprimný vzťah. „Ja som ho ľúbil úprimne ako človeka, vtedy som prišiel na to, že vlastne som heterosexuál, ale lásku vnímam ako naozaj obrovský pojem. Ľúbiť muža sa dá takisto, nemusím s ním sexovať, ale môžem ho ľúbiť a môžem si ho vážiť, môžem s ním mať dokonca vzťah“ dodal.

Láska môže byť rôznorodá a aj vďaka takejto skúsenosti Dušan pochopil, že homosexuálne páry chcú mať plnohodnotnú rodinu. „Dokonca úplne chápem priateľov, kamarátov, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch a chcú vychovávať deti. Ja to absolútne chápem a dovoľte im to. Je toľko opustených detí na svete a prečo by to nemohli robiť, keď to chcú...” uzavrel.

Galéria fotiek (3) Dušan Cinkota

Zdroj: Ján Zemiar

Ak si chcete takéto sexuálne "tajomstvá" známych ľudí vypočuť v živom vysielaní, nezabudnite si naladiť rádio VIVA a každú stredu po 22:00 počúvať legendárnu reláciu K-FUN. Časť s Dušanom Cinkotom si môžete vypočuť nižšie a odteraz nielen na platforme Youtube, ale už aj na Spotify!