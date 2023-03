SMRŤ slovenského herca: BOJ so zákernou chorobou a… Dojímavé SPOMIENKY kolegov!

Včera sa do hereckého neba pobral slovenský herec Vladimír Obšil. Napriek svojim zdravotným problémom bol režisérmi s obľubou obsadzovaný. Ako informoval denník Plus jeden deň, dlhé roky bojoval so zákernou Parkinsonovou chorobou, no svoj životný boj vo veku 65 rokov prehral. V divadelnom svete mal veľmi veľa kamarátov a známych, a tak si na neho s úctou a láskou v srdci zaspomínali viacerí z nich.

Na sociálnej sieti Instagram slovenská herečka Monika Hilmerová nedokázala skryť svoj žiaľ. „Vladko môj milý, ešte pred mesiacom sme takto spolu hrali... Nemám slov, len smútok za tebou. Odpočívaj v pokoji,“ rozlúčila sa Monika.

Rovnako mu posledné slová venoval aj herec Jakub Lorencovič. „Nemal si to v živote ľahké. Som rád, že som bol tvoj dlhoročný kamarát,“ poznamenal Jakub.

A ďalší z nich taktiež neskrývali svoje pocity plné bolesti, smútku, ale zároveň aj vďaky, že mohli spoznať tak úprimného, dobrosrdečného a pokorného umelca, akým rozhodne Vladimír Obšil bol.

„Budeme s láskou spomínať na láskavého, tvorivého, do poslednej chvíle nevzdávajúceho sa človeka. Ďakujem, že mi bolo dopriate stáť s tebou na jednom javisku v tak krásnej inscenácii, akou je Milada, v ktorej sa všetci tak máme radi, budeš chýbať,“ vyznala sa herečka a hudobníčka Andrea Bučko.

Za svoj život vystriedal niekoľko kostýmov a stvárnil stovky postáv. Jeho umelecká kariéra začala hneď po tom, ako vyštudoval Vysokú školu Múzických umení v roku 1981, kedy sa stal aj členom Činohry SND. Jeho vôbec prvou hrou boli Belasé kone na červenej tráve. A medzi najznámejšie patria divadelné hry ako Sen noci svätojánskej, Lakomec, Caligula či Portugália. Taktiež bol obsadzovaný vo vedľajších úlohách aj na filmovom plátne a rovnako ho jeho priaznivci mohli vidieť a počuť v rôznych seriáloch a rozhlasových hrách a dokonca získal niekoľko ocenení, ako uvádza aj SND.

Ocenenia:

2007 – cena Literárneho fondu za stvárnenie postavy Wurma v hre F. Schillera Úklady a láska

2008 – cena Literárneho fondu za postavu Nikolaja v inscenácii dramatizácie románu L. N. Tolstého Anna Kareninová, s prihliadnutím na postavu Šimona v inscenácii hry D. Gieselmanna Plantáž

2009 – cena Literárneho fondu za postavu Zamochriškina v inscenácii hry N. V. Gogoľa Hráči

2014 – IGRIC – tvorivá prémia za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele za postavu Borisa vo filme Ďakujem, dobre

Česť jeho pamiatke.