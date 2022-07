Dušan Cinkota skončil v NEMOCNICI: Ležal pod SKALPELOM... TOTO je dôvod jeho hospitalizácie!

Umelec na svojom Instagrame zverejnil video, kde sa "pochválil" výhľadom z nemocničnej izby. „Tak toto je môj nádherný výhľad na Bratislavu. Karlovka, Dúbravka, televízia... Až po Kramáre. Takýto krásny výhľad je z tejto nemocnice,” znel jeho ikonický hlas spoza telefónu, ktorým nakrúcal zábery zo svojej nemocničnej izby.

To, prečo musel podstúpiť hospitalizáciu, však na sociálnej sieti neuviedol, a tak sme ho kontaktovali, aby nám prezradil čosi viac. „Bol som na istom, nazvime to, kozmetickom zákroku,” povedal nám záhadne Dušan, ktorý však zároveň dodal, že nešlo o žiadnu "skrášľovaciu" plastickú operáciu. „Nebojte sa, nedal som si urobiť nové štvorky,” smial sa herec, ktorý nám napokon prezradil, že zákrok sa týkal mužských intímnych partií a v nemocnici si poležal tri dni.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Jan Zemiar

Dodal, že v čase nášho telefonátu sa práve presunul do pohodlia svojho domov a že jeho zdravotný stav je viac než perfektný. „Som zdravý, silný a absolútne fit. Lekári dokonca povedali, že moje parametre vyhovujú tým, aké majú 25-roční muži. Škoda, že mi to nedali aj písomne, dal by som si to zarámovať. Takže som absolútne pripravený na ďalšie herecké roly,” dodal s úsmevom charizmatický umelec, ktorému prajeme rýchle zotavenie a nech mu jeho fit kondička vydrží čo najdlhšie.