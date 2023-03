Plačkovej ZISTENIE ROKA: Zľakla sa sama seba… Veď to je strašný GRC!

DUBAJ - Slovenská podnikateľka a influencerka Zuzana Strausz Plačková (31) s obľubou používala filtre na svojich sociálnych sieťach. No v poslednom čase akoby sa jej zmýšľanie obrátilo a zdá sa, že s pribúdajúcim vekom sa jej názor na veci zásadne mení. Najnovšie sa dokonca zľakla sama seba. To je teda objav!

Ľudia v dnešných časoch sú oveľa viac pohltení virtuálnym svetom ako kedysi a s obľubou používajú výdobytky modernej technológie. Mnohí pre svoj lepší pocit a v snahe byť príťažlivejší siahajú po rôznych filtroch.

Donedávna tzv. "kráľovnou" týchto vylepšení bola aj influencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorá aj napriek mnohým plastickým zákrokom, čo má za sebou, taktiež preferovala rôzne úpravy zovňajšku, čo aplikácie ponúkajú. Ľudia ju často ani nespoznávali, keď si porovnali jej upravenú fotku alebo video s realitou. No zdá sa, že s tým je koniec.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila príbeh, kde bola sama zo seba šokovaná a dokonca sa zľakla toho, čo uvidela na svojom mobile. „Ty, p*čo, akože omylom mi tu preklikol filter,“ začala mamička a sama nechápala. „Ako som toto mohla používať na storyčkách? To je strašný grc. To nie je, že cez filter vyzeráš lepšie. Cez tieto vyzerá každý na p*ču. Chápete, to je otras tieto filtre,“ skonštatovala Zuzana, ktorá sa v rovnakom príspevku vyjadrila, že už 2 mesiace si tieto vylepšenia nezapla, lebo je to čistá katastrofa.

Tak tomu sa povie, zistenie roka. Nuž, ale ako sa hovorí, s vekom zjavne prichádza aj rozum a konečne si uvedomila, že prirodzenosť jej pristane viac. „I keď tá realita nie je dokonalá, ale som trošku sympatická,“ dodala influencerka už bez použitia filtra. Ten zásadný rozdiel si môžete pozrieť vo videu vyššie.