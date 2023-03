Česká modelka ODROVNALA fanúšikov: V 50-ke vyzerá ako BOHYŇA… J*bať vek!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Topmodelka Simona Krainová (50) patrí k ženám, ktorým je bezpochyby čo závidieť. A to nehovoríme o jej úspešnej kariére. Hoci má sexi plavovláska 50 rokov, vôbec na to nevyzerá a pôsobí, akoby popierala všetky fyzikálne zákony. Jej fanúšikovia sú z nej úplne hotoví!

Zdá sa, že česká topmodelka Simona Krainová do vienka okrem krásy dostala aj bezchybné krivky. Lenže nič nie je zadarmo a úspešnej modelke sa vie, že sa o seba stará, rada športuje a vyznáva pomerne zdravý životný štýl. A tak je jasné, vďaka čomu je Simona v kondícii, že hoci nedávno oslávila 50 rokov, svojím mladickým výzorom a energiou strčí do vrecka aj oveľa mladšie ročníky.

Najnovším príspevkom na sociálnej sieti všetkých odrovnala. Svoj Instagram obohatila o záber, kde kráča v modro – strieborných dvojdielnych plavkách po piesočnatej pláži. K záberu zo slnečnej Dominikánskej Republiky pridala príznačný popis. „J*bať vek,“ napísala modelka, ktorá napriek svojmu veku ani len v náznakoch nevyzerá, že je päťdesiatnička.

Niet preto divu, že ju jej fanúšikovia doslova žerú a viacerí pokladajú za bohyňu. Pre mnohých dokonca slúži ako veľká motivácia k lepšiemu životnému štýlu, keďže Simona neustále športuje a udržuje sa v skvelej forme. A to musí vidieť aj slepý.

„Nech skúsi niekto tu hejtovať. Ako táto ženská je bomba. Ok, je to jej práca, ale aj tak to nemala zadarmo. Takže, ženské, ideme do toho, niečo pre seba urobiť, nech sa tiež cítime dobre,“ poznamenala jej fanúšička a v podobnom znení pokračovali komentáre... „Vyzeráte ako bohyňa,“ uviedla ďalšia z jej sledovateliek. A veru.. S ich názormi nemožno nesúhlasiť!