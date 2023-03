Marek Fašiang UKÁZAL FOTO z detstva: Tá podoba s jeho dcérkou je NESKUTOČNÁ!

Galéria fotiek (11) Marek Fašiang

BRATISLAVA - Slovenský herec Marek Fašiang (37) je milujúcim a príkladným otcom rozkošnej dcérky Olívie, ktorú má so svojou snúbenicou, modelkou Terezou Bizíkovou (23). Ale ak by mal ktokoľvek o jeho otcovstve nejaké pochybnosti, existuje fotografia, ktorá ich okamžite vyvráti. Neuveriteľné, veď malá princezná je celý on!