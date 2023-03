Herca Mareka Fašianga dobehla INFLÁCIA: Po 6 rokoch musel ZATVORIŤ kaviareň vo Viedni!

Zdá sa že inflácia, teda všeobecný rast cien, dobehol aj slovenského herca Mareka Fašianga. Na Slovensku má úspešnú sieť gastro prevádzok a donedávna jedna pobočka bola aj vo Viedni. Ako však včera na sociálnej sieti prezradil, už nejaký čas je to len minulosť. S Marekom sme sa rozhodli skontaktovať osobne a povedal nám k jeho situácii viac.

„Mali sme tam jednu prevádzku a vypršala nám nájomná zmluva,“ začal náš rozhovor herec a neskôr sa dostal k tomu, prečo sa rozhodol ďalej v rakúskom podnikaní nepokračovať. „Je to celé o nových nájomných podmienkach. Keby sa uzatvárala nová zmluva na nové obdobie 6 alebo 7 rokov, tak nájomné by bolo samozrejme opäť vyššie,“ otvorene povedal Marek pre Topky.sk.

Súčasná situácia na trhu veru nie je jednoduchá a náklady rastú doslova raketovou rýchlosťou. „V tejto dobe, keď tá situácia nie je úplne ideálna pre gastro a je to v podstate jedno, či je to v Rakúsku alebo na Slovensku, tak hlavne z toho dôvodu neistoty a zvyšovania fixných nákladov, a to najmä energii, sme to vyhodnotili, že nechceme tam ďalej pokračovať,“ vysvetlil svoje radikálne rozhodnutie herec.

Netajil, že ceny sú teraz extrémne vysoké a keďže išlo iba o jednu prevádzku, bolo by to podľa jeho slov veľmi náročné aj na manažment a jej celkový chod. So spoločníkom si vyhodnotili pre a proti a rozhodli sa rakúsky trh pustiť k vode. A tak miesto útulnej kaviarne môžu návštevníci nákupného centra vidieť už len vypratané priestory.

Lenže ako to bude vyzerať s prevádzkami na Slovensku? „Chcem sa zamerať na stabilizáciu a udržanie prevádzok u nás a toto bol taktiež jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli nepredlžovať vo Viedni zmluvu. Chceme sa preto sústrediť na to, aby sme prevádzky na Slovensku zastabilizovali a aby sme normálne mohli pokračovať v podnikaní doma a zlepšovali, čo sa zlepšiť dá a šetrili tam, kde to je len možné, aby sme mohli fungovať ďalej,“ podotkol Marek

Jeho priaznivci a návštevníci siete podnikov u nás môžu zostať teda bez obáv. Slovenska sa zmeny netýkajú a prevádzky neruší, práve naopak. „Zatiaľ na Slovensku zostávajú všetky prevádzky a máme aj čosi nové v pláne, ale ešte to nie je úplne oficiálne, čo by som mohol na 100 percent povedať, že toto ideme robiť,“ dodal herec. Snáď sa už čoskoro dozvieme viac...