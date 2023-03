Čírovej slová po ZRANENÍ v Let’s Dance: Toto je VERDIKT lekárov!

BRATISLAVA - Speváčka Mária Čírová (34) všetkých poriadne zaskočila, keď sa nevystúpila v 2. kole Let's Dance. Jej nepekné zranenie počas tréningu si vyžiadalo svoju daň. Pre topky.sk prezradila, akú diagnózu jej stanovili lekári a ako to vyzerá s jej ďalšou účasťou v šou.

Ako nám Mária Čírová prezradila už na tlačovej konferencii pred štartom Let's Dance, dostať sa do súťaže bol pre ňu priam splnený sen. No kvôli nepríjemnému zraneniu, ktoré sa jej prihodilo počas tréningu, sa jej pomaly, ale isto rozplýva.

Topky.sk sa spojili so samotnou speváčkou a dozvedeli sa viac. „Bože, normálne sa chcem len zobudiť, že to bol zlý sen a idem ďalej,“ povedala nám na úvod.

„Podľa lekárov som si pri zdvíhačke natrhla medzirebrový sval a s týmto neviem, či sa dá po tak krátkej pauze vrátiť na parket,“ poznamenala znepokojene speváčka a prezradila, aký verdikt si vypočula. „Musím oddychovať, moja rekonvalescencia chce čas a pokoj. Žiaden stres a tlak,“ uviedla trojnásobná mamička.

Galéria fotiek (13) Speváčka Mária Čírová so svojim tanečným partnerom Jorisom v prvom kole na Let's Dance

Zdroj: Ján Zemiar

Znamená to teda, že nenastúpi na parket? „Vystúpiť v nedeľu by znamenalo v týchto dňoch pustiť sa do série niekoľkohodinových tréningov za deň a ten sval, ak nie je pod liekmi, bolí,“ podotkla Mária, čím nám dala jasne najavo, že diváci ju, žiaľ, v Let's Dance už neuvidia a jej tanečný partner dostane za ňu náhradu.

Mária sa v tejto chvíli snaží čím skôr zotaviť, no potrebuje veľa síl a energie a je veľmi vďačná za všetku podporu, ktorú dostáva od svojich priaznivcov.

Galéria fotiek (13) Mária Čírová po zranení v Let's Dance

Zdroj: Instagram M.Č.

„Fanúšikovia mi píšu podporné správy. Veria, že sa vrátim, posielajú dobrú energiu, za čo im veľmi pekne ďakujem. Nesmierne si to vážim, no napriek tomu, že robím, čo môžem, niekedy nás život takto prekvapí, keď to najmenej čakáme a chce nás naučiť, že nie všetko, čo sme si naplánovali, je pre nás v tomto momente správne,“ dodala speváčka na záver nášho rozhovoru.

Pevne veríme, že sa jej čím skôr polepší a za celú redakciu jej prajeme skoré uzdravenie.