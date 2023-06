TRÁPENIE Márie Čírovej: Hlas jej ZLYHAL priamo počas vystúpenia!

Včera sa bratislavské nábrežie Dunaja zaplnilo promi mamičkami, pretože v miestnom podniku sa konal krst nového modelu luxusného kočíka. Medzi pozvanými nechýbali známe tváre zo šoubiznisu ako napríklad moderátorka Barbora Krajčírová, modelka Soňa Štefková, tanečnica Natália Glosíková, influencerka Tatiana Žideková či dcéra Ivany Christovej - Daniela Christová a ďalší.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

O program sa postarala speváčka Mária Čírová, o ktorej je známe, že do všetkého ide naplno a nikdy nespieva na playback. Nebolo to inak ani tentokrát, i keď zjavne by to mala oveľa jednoduchšie a nemusela sa až tak trápiť. Prítomným hosťom síce zaspievala naživo, ale s veľkými komplikáciami, keďže v jednom momente pri skladbe Unikát jej počas vystúpenia úplne zlyhal hlas.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

Od trojnásobnej mamičky sme preto zisťovali, čo je za tým. „Jún je pre mňa, ako pre speváčku, trochu takým kritickým mesiacom, keďže ma veľmi trápia alergie. Spievala som vonku pod holým nebom pri Dunaji na jednej krásnej akcii a vlastne celá tá nádherná príroda na mňa vplýva,“ zdôverila sa Mária s tým, čo jej skomplikovalo celé vystúpenie.

S alergiou bojuje už dlhšie, no tentokrát to akosi podcenila. „Každý rok mi to takto sadá na hlasivky. Snažím sa tomu samozrejme predísť a každoročne niekedy v apríli, v máji sadám do auta, aby som navštívila môjho už overeného lekára, s ktorým na tom pracujem a ktorý ma z toho dostáva, ale teraz sa opäť ukázala moja pracovná vyťaženosť, že som nemala čas za ním prísť, aby som tomuto predišla,“ poznamenala speváčka zachrípnutým hlasom pre Topky.sk.

Napriek tomu si sadla za klavír a na spomínanej akcii bola za hviezdu. Prítomní hostia ju v tom nenechali samú a spievali spolu s ňou. „Zúčastnení všetci, ktorí tam boli, mi pomohli a som rada, že som sa mohla prihovoriť, keďže rozprávať sa mi celkom dá, no spievať už trochu ťažšie,“ dodala Mária. Ako to na samotnej akcii vyzeralo a ako sa speváčka s náročným momentom popasovala, si môžete pozrieť vo videu vyššie.