ŠOK pre Čírovú: Myslela som si, že mi kosti vypadnú… Tancovať vôbec NEVIEM!

Vždy o tom snívala a tento rok sa jej to aj naozaj podarilo. Obľúbená slovenská speváčka Mária Čírová sa dostala do Let's Dance, aby predviedla, ako jej to ide na tanečnom parkete. Včera sa v bratislavskej Inchebe konalo prvé súťažné kolo, no ešte pár dní predtým prebehla tlačová konferencia, kde speváčka netajila, že bola z tejto ponuky doslova nadšená.

„Veľmi som sa potešila, bolo to niečo ako splnený sen, až som tomu nemohla uveriť, že naozaj sa to deje v tomto roku 2023, že obúvam tanečné topánky a idem sa naučiť spoločenské tance,“ povedala na začiatok nášho rozhovoru Mária.

Mária Čírová a Joris Yacoub

Zdroj: TV Markíza

No po počiatočnej eufórii prišlo kruté vytriezvenie. Ako je na tom Čírová s tancom? „Myslela som si, že veľmi dobre, veľmi rada tancujem a hoci moja práca je za klavírom, že sedím a mnoho ľudí povie, že speváčka, veď tá sa hýbe, no hýbem sa len tak doma v kuchyni pri hrncoch a s deťmi,“ zavtipkovala speváčka a následne prešla k veci.

„Spoločenské tance sú pre mňa absolútnou novinkou, nikdy predtým som netancovala s tanečným partnerom, takže toto všetko je pre mňa nové a myslím, že už na tretí deň, ako sme začali cvičiť, som zistila, že ja tancovať vlastne vôbec neviem, vôbec,“ prekvapivo sebakriticky zdôraznila Mária pre Topky.sk.

Speváčka Mária Čírová so svojim tanečným partnerom Jorisom v prvom kole na Let's Dance

Zdroj: Ján Zemiar

A čo teda bolo pre ňu na tréningoch najťažšie? „Technika, to ma tak ničilo a pripadalo mi to, že keď 45 minút sme sa venovali osmičkám s vystretými nohami a musím tými bokmi krútiť, tak si hovorím, že wau, mne snáď kosti vypadnú,“ rozosmiala sa Mária.

Našťastie sa nič také nestalo a hoci v prvý večer nezískala so svojím tanečným partnerom Jorisom Yacoubom najviac bodov, ustála to a nezosypala sa na zem. Dokonca aj zdvíhačka sa jej podarila a potvrdila to, že sa vie spevniť, ako uviedla v rozhovore.

