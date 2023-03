Plačková zverejnila svoj CENNÍK na Instagrame: TISÍCE za jediný príbeh a tie OSTATNÉ SUMY... Fúha!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková (31) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012, kedy zahviezdila v jojkárskej reality šou Hotel Paradise. Ohriala sa tam síce len chvíľu, no rozhodne narobila najväčší rozruch. Svojich 5 minút slávy navyše využila na 200 % a dnes je z nej úspešná podnikateľka, ktorá mimo iného zarába aj na Instagrame. A nemalé peniaze. Zverejnila totiž svoj cenník... Z tých súm sa vám zakrúti hlava!

Začalo to Hotelom Paradise, neskôr menším investovaním a reklamami na sociálnych sieťach... A dnes je zo Zuzany Plačkovej úspešná podnikateľka, ktorá kupuje byty v Dubaji. Okrem kolagénov, kaviarní či vitamínov na vlasy, naďalej zarába aj na Instagrame.

Už dávno z neho nerobí teleshoping, ako tomu bývalo v minulosti a viac ako druhých, propaguje najmä svoje produkty. Stále má však veľmi silnú základňu sledujúcich, ktorí na jej odporúčania dajú. A tak si za priestor na jej profile môže vyúčtovať poriadne mastné sumičky peňazí.

Svedčí o tom aj cenník, ktorý najnovšie zverejnila. A mnohým pri pohľade naň určite zabehlo. Tmavovláska si totiž za jediný príspevok účtuje viac, ako niektorí Slováci zarobia za rok. Za jediný príbeh, ktorý sa na jej účte zobrazuje len 24 hodín, jej klient musí zaplatiť 2000 eur bez DPH.

Ak by chcel viac príbehov, stálo by ho to 3500 eur + DPH. A to sa ešte rozprávame o lacnejšom variante reklamy. V prípade, že by niekto chcel, aby jeho produkt Plačková odpropagovala priamo v príspevku, musel by z peňaženky vytiahnuť podstatne viac peňazí.

Jediný post alebo reels (video, pozn. red.) u nej stojí 10 000 eur bez DPH, výhodný set 1 príspevku a jedného 24-hodinového príbehu vychádza 11 000 eur bez DPH a ak by si klient želal 1 post a viac príbehov, Plačková by si zaúčtovala 12 tisíc eur + DPH.

Zuzana skrátka vie, ako si zarobiť peniaze a hoci na propagácie na Instagrame nie je odkázaná, sú to pre ňu ľahko zarobené peniaze.