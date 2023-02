UTAJENÉ detaily o pôrodoch: Krainovej klinická SMRŤ a... Ďalšia dráma!

Simona Krainová je mamou dvoch synov - Maxa a Bruna. Už po prvom pôrode dostala odporúčanie nikdy viac neotehotnieť. Po tom druhom sa to zmenilo na definitívny zákaz. V oboch prípadoch jej totiž išlo doslova o život.

V novembri 2010 rodila Simona prvý raz a bolo nutné pristúpiť k cisárskemu rezu. „Moja vážna a celkom vzácna diagnóza znela – placenta preavia,” prezradila teraz Simona v rozhovore pre iDnes.cz. Ide o nesprávne uloženie placenty, keď sa nenachádza v maternici, ale v pôrodných cestách, bábätko na ňu tlačí a môže sa ľahko porušiť.

Krainová preto už od 6. mesiaca tehotenstva ležala v pôrodnici. „Nesmela som ísť do sprchy ani na záchod. V 34. týždni placenta praskla a museli ma hneď previezť na sálu. Stratila som veľké množstvo krvi, museli ma rýchlo zašiť, bola som už v podstate v klinickej smrti, a ďalšie dieťa mi už neodporučili,” opísala dramatické chvíle.

Lenže približne po roku zistila, že je znovu tehotná. Obávala sa, že bude musieť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ale lekár ju presvedčil, že to zvládnu. Opäť išla rodiť cisárskym rezom. „Kvôli zrastom po prvom pôrode ma nemohli zašiť, trvalo to dlhšie, než malo, a ja som upadla do bezvedomia. Vôbec neviem, čo sa potom dialo,” uviedla.

Jej muž Karel bol tiež na sále, ale úplne do podrobností s ňou o tom odmietol hovoriť. „Vraj ma vôbec nemohli nahodiť a dávali mi nejaké adrenalínové šoky a on to celé preplakal,” dozvedela sa modelka. Našťastie sa po nejakom čase prebrala. „Až potom mi doktor povedal, že mali tak tri minúty na zašitie, inak by bol so mnou koniec. Potrel sa na mňa a vyhlásil: Toto je tvoj posledný pôrod, to ti môžem sľúbiť,” priznala Krainová po rokoch.

A dnes je najviac hrdá práve na to, že je z nej matka. „Myslela som, že budem slobodná duša a po materstve som nikdy netúžila. Ale som rada, že synov mám. Nastavili mi život veselšie a obohatili ho bezpodmienečnou láskou,” vyhlásila v rozhovore.