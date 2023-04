Nehanebná Krainová si to poriadne vyžrala: Strašne LACNÁ... Ako vystrihnutá z PORNA!

Galéria fotiek (3) Simona Krainová

Zdroj: Ján Zemiar, Instagram SK

PRAHA - Modelka Simona Krainová má nepochybne tip-top postavu a občas ju prezentuje dosť odvážnym spôsobom. Aktuálne zverejnila video, ako leží vo vlnách oblečená len v sieťovanom body. Výhľadu na jej prsia teda nič nebráni, no blondínka navyše predvádza pohyby, ktoré... Nuž, podľa niektorých to už patrí do porna!