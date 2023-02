Konečne svadba?! Speváčka Mamba sa chce vydávať: Má to jeden háčik!

BRATISLAVA - Sú spolu už vyše 8 rokov, majú spoločný dom a vychovávajú syna. A tak nečudo, že Dáša Mamba Šarközyová a Tony Porucha neustále čelia otázkam na svadbu. Tú by chcela umelkyňa stihnúť ešte tento rok, no... Má to háčik!

V roku 2018 Dáša Mamba Šarközyová porodila syna Manola a jej partner Tony Porucha ju požiadal o ruku. So svadbou sa však neponáhľali. „Chcela by som, aby aj náš malý zažil to, že jeho rodičia sa berú, mamina vyzerá ako princezná, tatinko ju ľúbi a proste celé je to také pekné. Asi to naozaj budeme odkladať až do momentu, keď budeme vedieť, že on bude vnímať ten moment a že si to naplno všetci užijeme a nebude to malé bábo, o ktoré budeme mať všetci strach a budem utekať od oltára, či náhodou neplače,” povedala nám pred 4 rokmi umelkyňa.

Galéria fotiek (3) Mamba s rodinkou

Zdroj: Ján Zemiar

Zdá sa však, že čas už dozrel. Mamba totiž najnovšie tvrdí, že by svadbu chcela stihnúť už tento rok! „Ešte to neriešime konkrétne, že priestor a termín, ale malo by to byť tento rok, lebo budem musieť meniť doklady, aby som to nemusela riešiť na dvakrát. Svadbu sme chceli už minulý rok, ale nevyšlo to a už to nechcem odkladať,” potvrdila herečka a speváčka pre Topky.sk.

Kedysi sa vyjadrila, že svadba, akú si predstavuje, aj niečo stojí, a tak sme zisťovali, či má o svojom veľkom dni nejakú extra predstavu. „Špeciálne predstavy mám vlastne len, čo sa týka jedla. Lebo každý z nás má rád niečo iné a chceme tam mať obaja to svoje. Určite tam chcem mať to, čo milujem, nechcem sa obmedzovať, chcem, aby to bolo dokonalé a jedlo je jedna z najdrahších položiek. Plus by som chcela nejaký kaštieľ alebo niečo podobné a aj to stojí veľa peňazí,” priblížila nám Dáša.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Mamba

Zároveň sa však sústreďuje na dokončovanie domu, na ktorom pracujú už viac ako tri roky. Čoskoro by sa mali vrhnúť na vonkajšie úpravy a výstavbu bazéna. Čo je ďalšia pomerne nákladná položka. „Ten bazén chcem tento rok určite, takže sa reálne smejeme, že je to svadba alebo bazén a vždy vyhráva tá praktická stránka,” prezradila Šarközyová háčik, ktorý môže skorú realizáciu svadby zmariť. „Aj keď na druhej strane sú tu aj tie doklady... Takže necháme sa prekvapiť,” dodala premýšľavo.

Zrejme jej teda ešte nejaký ten čas bude trvať, kým sa rozhodne, čomu dá prednosť, alebo či dokáže v tomto roku zvládnuť bazén aj svadbu. Mamba síce ešte nerieši termín ani miesto, no nemá obavy, že by to nestihla, keď sa napokon naozaj rozhodne zrealizovať svadbu tento rok. „Všetko je reálne, keď sa chce,” vyhlásila rozhodne pre Topky.sk.