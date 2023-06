EXTRÉMNE SKLAMANIE slovenskej speváčky: Namiesto LUXUSU... Fuj, tak toto je NECHUTNÉ!

Dáša Šarközyová si s priateľom a malým synom dopriala dovolenku v Dubaji. Chcela si vychutnať trochu luxusu, no okamžite prišlo sklamanie v podobe jedla.

Fanúšikom na sieti Instagram sa už počas pobytu v miestnom hoteli sťažovala, že strava naozaj nespĺňa jej predstavy. Ako teraz doplnila, istá pani, ktorá na dané miesto chodieva už dlhé roky, jej tiež potvrdila, že jedlo sa dramaticky zhoršilo a dokonca o tom už komunikovala aj so zodpovedným manažérom.

Speváčka však bola sklamaná aj zo samotnej izby, ktorá nepatrila k tým lacným. „Úplne posledná vec, ktorá je negatívna a ktorá je úplne asi najhoršia, je, že sme mali na izbe švába, asi takéhoto...” prezradila s odstupom času, ktorý potrebovala, aby všetky negatívne skúsenosti spracovala a dokázala o nich hovoriť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram DŠ

„Neviem, asi by som to nečakala úplne v Hiltone, proste dosť mi to vadilo,” dodala. A prihodila ďalšiu vec, ktorú by človek v luxusnom hoteli naozaj nečakal. „A celý čas naša izba smrdela plesňou, to bola ďalšia vec, ktorá mi celkom vadila. Ale tá nebola taká hrozná, ako keď som sa zobudila na to, že malý stojí v strede izby a že má to zvieratko, ktoré nevie, ako sa volá a má ho na vankúšiku. Bolo to veľmi nepríjemné,” zverila sa Mamba so skúsenosťou, pri ktorej určite mnohých striaslo od hnusu.