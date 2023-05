Totálne nespokojná Mamba: Uff, celulitídu jej vidno aj cez oblečenie!

Dáša Šarközyová už v januári priznala, že na dovolenke nabrala nejaké kilá a oblečenie jej je tesné.

A zdá sa, že zatiaľ sa jej do formy vrátiť nepodarilo. „Ja som tu zase dlhšie nebola, lebo som riešila nejaké svoje problémy. Nie som so sebou spokojná, ale to je už dlhodobý problém a musím s tým už začať niečo robiť, lebo už mi to lezie na mozog,” prehovorila v týchto dňoch na sieti Instagram.

Svoj "problém" rozobrala aj s partnerom Tonym Poruchom a zhodli sa, že je čas naplno sa do toho oprieť. „V prvom rade kvôli mne a mojej spokojnosti, pretože on je so mnou spokojný a je s tým v pohode, ja sama so sebou nie som spokojná, takže je to problém už v tomto štádiu,” vysvetlila speváčka.

Galéria fotiek (3) Mamba s rodinkou

Zdroj: Ján Zemiar

Nakopnutie prišlo aj pri kupovaní legín. „Ja nemám čo nosiť, lebo všetky legíny sa v poslednom čase robia hrozne pevné a sťahujú, čo je super, lenže ja sa v nich dusím. Ale našla som legíny, ktoré sú elastické, ale nie sú také pevné, cítim sa v nich super. Tak som si chcela zobrať hneď aj v inej farbe a vtom mi Tóno povedal, že v nich mám celulitídu, že to vidno cez legíny,” priznala so všetkou úprimnosťou. „Milujem ho za to, že je úprimný, pretože by bol problém, keby mi to nepovedal a ja by som to potom sama zistila. Takže po prvé – super, ale po druhé – presne toto som nechcela počuť. Tak som si uvedomila, že je naozaj čas,” dodala brunetka.

Okamžite sa preto objednala na maderoterapiu, čo je masážna technika za pomoci drevených valčekov. Kedysi už na takéto sedenia chodila a bola maximálne spokojná, ale... „Po dovolenke som sa k tomu už nevrátila, lebo som sa cítila, že mám krásnu pokožku,” priznala Mamba.

Okamžite ale svojim fanúšičkám venovala jedno zásadné vysvetlenie, aby nedošlo k nejakému omylu. „Vy neschudnete z maderoterapie, to je hlúposť, tam ide iba o vzhľad a zdravie pokožky. Tým chcem povedať, že musím samozrejme začať aj s pohybom, začať riešiť trochu aj stravu, ale musím sa hlavne veľa, veľa hýbať, lebo to je to, čo na mňa funguje. Dúfam, že bude teraz trochu viac času a budem si to môcť dovoliť, aby som sa trochu venovala sama sebe,” uzavrela Šarközyová. A my jej držíme palce, aby opäť dosiahla spokojnosť sama so sebou.