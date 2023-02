Miro Jaroš na výslní svojej kariéry: Jeho mama mu UKRIVDILA... Dôsledky znáša dodnes!

Miro Jaroš v roku 2004 zahviezdil na televíznych obrazovkách v speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar, v tom čase vysielanej na Jednotke. Svojím spevom a výberom pesničky od Elvisa Presleyho ohúril porotu natoľko, že postúpil aj do ďalšieho kola. V súťaži sa prebojoval napokon až na úctyhodné šieste miesto.

Síce nevyhral, ale svoj talent využil naplno a našiel si svoje uplatnenie. Dnes ho každý dobre pozná vďaka úspešnej tvorbe pre najmenších. Miro objavil doslova dieru na trhu a jeho detské piesne hrajú skoro v každej domácnosti. SuperStar ho však životom sprevádza ešte aj po dlhých 19 rokoch. Ošiaľ, ktorý bol v tom čase súťažou spôsobený, bol neúnosný a svoje o tom vie aj spomínaný spevák.

Galéria fotiek (3) Zdroj: STV

Ako sám hovorí, na toto obdobie nespomína s radosťou, keďže jeho sláva znamenala aj stratu súkromia. V tom období začali k nemu domov chodiť fanúšikovia, ktorí po ňom doslova bažili. Mirova mama ich chcela potešiť a staré nahrávky, ktoré spevák venoval len jej, nechala "rozmnožiť". Ale zrejme to nemala robiť...

„Mojej mame som kedysi nahral pesničku, O mame sa volala, také vyznanie. A moja mama, keď bola SuperStar a začali k nám chodiť ľudia, už stáli v takom veľkom rade pred domom, sa im snažila vyhovieť a potešiť. Dala rozmnožiť CD-čká, moje staré demo nahrávky, a vlastne sa to dostalo medzi ľudí. Mne to vtedy bolo aj tak ľúto, ja si hovorím, že mama vieš, ale pre mňa tá pesnička hodnotu mala práve v tom, že som ju nahral špeciálne pre teba...“ zaspomínal si v rozhovore Zvedavej Zuzy na staré časy s pocitom, že mu bolo ukrivdené.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.J.

Jeho mama mu tak spôsobila akúsi "traumu" a Miro znáša dôsledky dodnes. Odvtedy si dáva pozor na to, aby jeho nápady ostali na svojom mieste. Vo fitnesscentre ho vždy "kopne" múza a svoju myšlienku si zvykne nahrať na trénerov telefón. Ale ako sám hovorí, hneď, keď si to prepošle, sa mu to snaží zo zariadenia vymazať, pretože je na to po vtedajšej skúsenosti už háklivý.