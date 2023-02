Z Nákupných maniačok do Miss Slovensko: Nová porotkyňa si posvieti na finalistky… TOTO sú jej cenné rady!

BRATISLAVA - Z jojkárskej šou Nákupné maniačky, kde módna stylistka Mirka Dobiš, radí ženám, ako sa obliekať a hodnotí ich vkus, si to rovno namierila na Miss Slovensko. Tam takisto zasadne na porotcovské kreslo a nielen to. Finálovú 12-ku dievčat bude totiž aj niečo učiť.

Široká verejnosť registruje Mirku Dobiš najmä ako porotkyňu z jojkárskej relácie Nákupné maniačky. No zdá sa, že byť v úlohe porotcu sa jej zapáčilo, a tak bude opäť hodnotiť, avšak tentoraz dievčatá z novej finálovej 12-ky Miss Slovensko 2023. Ako členka poroty si na ne poriadne posvieti.

Pred pár dňami sme vám predstavili súťažiace missky, ktoré mali svoju prvú premiéru v jednom z luxusných bratislavských hotelov. Spomínaná módna stylistka bola takisto prítomná, a tak sme sa ju rozhodli dôkladne vyspovedať. A dozvedeli sme sa, čo všetko bude mať na starosti.

„Okrem sociálnych sietí a workshopu na túto tému budem aj v porote, takže budem aj vyberať výherkyne,“ uviedla nás do obrazu v našom rozhovore Mirka a ďalej nám priblížila aj to, prečo sú práve sociálne siete pre súťažiace potrebné, ako by mali s nimi vedieť pracovať a či sú vôbec na to všetko pripravené.

„Ja si myslím, že v dnešnej dobe je to tak dynamické s tými sociálnymi sieťami, že nikto nie sme pripravení a všetci sa učíme za behu a ja veľmi rada im posuniem svoje know how, pretože s tým robím dennodenne a myslím si, že po dnešnom dni a workshope budú oveľa lepšie pripravené ako dodnes,“ poznamenala Mirka.

A niet sa čomu čudovať, veď okrem toho, že sa vyzná v móde, tak vie riadne točiť aj s číslami ako influencerka. Na svojom instagramovom konte má vyše 150-tisíc sledovateľov. Ako to len robí?

Samozrejme sme boli zvedaví aj na toto a tak sme sa jej teda spýtali, čo je pomyselným, stavebným materiálom pre úspešné vybudovanie si širokej základne svojich fanúšikov. „Veľakrát si človek robí nejaký taký svoj fotoalbum a nemá možno cieľ, že prečo. A toto sú také dve najčastejšie veci: zadefinovanie si účelu, pre ktorý si vytváram sociálne siete, potom cieľovky, pre koho to robím a následne naozaj dávať tam ten obsah, čiže nielen pekné fotky, lebo to je veľmi málo,“ podotkla v rozhovore pre Topky.sk.

Taktiež však prezradila aj to, v akom úspešnom markizáckom projekte sa tento rok opäť objaví a dokonca nám poskytla cenné rady aj pre všetkých našich čitateľov, ako sa obliekať a načo by sme si mali pri vyskladaní nášho outfitu dávať pozor.

Toto všetko, ale aj oveľa viac z Mirkinho súkromného života sa už dozviete v našom rozhovore vyššie.