Mama Mira Jaroša po OŽAROVANÍ pod paľbou kritiky: Tak TOTO fanúšikovia PREHNALI!

Slovenský spevák Miro Jaroš (44) sa pred niekoľkými rokmi začal venovať detskej tvorbe a decká ho doslova žerú. Do jedného z klipov prizval aj svoju mamu, s ktorou má výborný vzťah. No po zverejnení spoločných fotiek a videoklipu si pani Jarošová vyslúžila poriadnu kritiku. Umelec nenechal túto situáciu len tak a svojim fanúšikom napísal silný odkaz na zamyslenie.

Mama speváka Mira Jaroša si prešla naozaj nepekným životným obdobím, o čom sme vás už dávnejšie aj informovali. Žene, ktorá mu dala život, totiž diagnostikovali rakovinu a musela podstúpiť ťažkú liečbu a ožarovania, čo sa podpísalo do istej miery aj na jej vzhľade, a to najmä na zuboch. Pani Štefánia však je silná bojovníčka a nevzdala sa.

Jarošova mamina svoj zovňajšok až tak nerieši a sú pre ňu oveľa dôležitejšie iné hodnoty. Bohužiaľ, nie každý pozná a chápe toto pozadie, a tak sa naozaj nemiestnym spôsobom viacerí vyjadrili k jej výzoru. Jej syn to samozrejme nenechal len tak a vskutku profesionálnym a ľudským spôsobom vrátil úder a zastal sa nielen svojej mamy, ale prehovoril viacerým takpovediac do duše. V akom svete to žijeme?

„Niekto ma označil v komentároch pod článkom, ktorý vyšiel o mne a mojej mame, vraj: Miro, preboha, daj matke spraviť zuby, nech sa tu takto nevyškiera, alebo pani by sa mala nad sebou zamyslieť a nie vystavovať svoj chrup na verejnosti. Písalo sa v ďalšom príspevku. Priznávam, že moja prvá reakcia po prečítaní bola, že do mňa vošiel hnev. Nádych, výdych. Potom si hovorím: V čom budem lepším človekom, ak to vrátim ďalším útočným komentárom? Nenávisť plodí nenávisť. Tu som sa zastavil,“ začal svoju výpoveď umelec, keď sa jeho mama ocitla pod paľbou kritiky.

„Moja mama mala rakovinu a po ťažkej liečbe ožarovaním sa jej zničili zuby. Daň za to, že sa vyliečila. Nikdy o tom nehovorila, ale domnievam sa, že to pre ňu nebolo ľahké. Napriek tomu počas celej liečby bola optimistka a keď sa vyliečila, zobral som ju na dovolenku, aby si po náročnej liečbe oddýchla. Tešili sme sa, že je zdravá a natočili sme spolu videoklip Nič nie je lepšie. Bola v ňom sama sebou, spontánna, smiali sme sa a tešili zo života. Naplno. Pretože, ako sa tam spieva - miluje život, kvety a ľudí. Mrzí ma a ťažko sa mi chápe, že máme niektorí potrebu si pichnúť do človeka, ktorý je šťastný, no nevyzerá podľa našich predstáv,“ napísal spevák Miro Jaroš a ďalej pokračoval naozaj silnými slovami na zamyslenie.

Toto veru jeho fanúšikovia prehnali, no pani Štefánia si z toho ťažkú hlavu nerobí a veľmi trefne a vtipne sa vyjadrila aj ona sama: „A napíš tam, že Jarošová sa bude smiať vždy, keď bude mať dobrú náladu. So zubami, či bez nich.“ .

Mnohí si však komentáre iných pripúšťajú oveľa viac. Preto majme na pamäti to, ako pracujeme so slovami a radšej si dopredu overme informácie, čo je za tým, pretože niekedy majú naozaj silnú váhu a ani nevieme, ako tým môžeme niekoho zraniť.