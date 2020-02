Veľký zlom v živote slovenskej speváčky: Terapia u psychológa je nevyhnutná!

Brunetka si zaumienila, že si ku všetkým svojim povinnostiam ešte voľačo prihodí. Siahla preto po prihláške na ďalšiu vysokú školu. „Asi som sa zbláznila, ale už dlho som chcela ísť študovať. Minulý rok bol na to priestor, mala som taký voľnejší február a práve vtedy sa dávajú prihlášky, tak som sa prihlásila,” vysvetlila Veronika, ktorá ani nečakala, že ju na školu príjmu.

Nakoniec sa tak však stalo a zo speváčky je tak opäť študentka. Zaujímavý je aj odbor, ktorý si vybrala - psychológia. „Mám už aj nejakú predstavu, čo by som s tým vedela robiť.” Veronika priznala, že návštevu u psychológa zatiaľ, našťastie, nepotrebovala, no v najbližšom období sa jej už nevyhne. „Každý, kto by chcel robiť neskôr terapie pre iných, musí prejsť terapiami sám. Je to tak nastavené. Veľmi sa na to teším,” priznala nám.

Speváčku okrem štúdia čakajú aj koncerty, nahrávanie nového albumu a tiež životná udalosť - svadba. Ako plánuje skĺbiť všetky svoje aktivity a či skúškové obdobie vystresovanej speváčke prekazí niektoré z blížiacich sa koncertov, to pre Topky porozprávala vo videu vyššie.